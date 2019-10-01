"الأعلى للإعلام" يلاحق المواقع التي تخترق الملكية الفكرية

أكد المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام أنه سيقوم بتتبع ورصد أية مواقع تقوم بنشر محتوي مملوك للغير لاتخاذ إجراءات قانونية ضدها.



وأصدر المجلس بيانا أكد فيه انه فى إطار رصد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومتابعة المواقع الإلكترونية المختلفة، تم رصد العديد من المواقع التي تقوم ببث محتوي مملوك للغير، من أعمال درامية ومسلسلات وافلام ، مما يكبد منتجي وأصحاب هذا المحتوي خسائر بالغة .



قام المجلس الاعلي بمخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لسرعة حجب تلك المواقع مع تتبعها وتحديد القائمين عليها وسيقوم المجلس بتقديم بلاغ للنائب العام للحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية لأصحاب تلك الأعمال لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.