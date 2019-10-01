انطلاق الملتقى الأول للتدريب والتوظيف في القطاع الرياضي .. 25 أكتوبر

تنطلق في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري، بمقر كلية التربية الرياضية بنات بـ"الجزيرة"، فعاليات الملتقى الأول للتدريب والتوظيف في القطاع الرياضي، وذلك في إطار مبادرة "سبورتس جيت سوميت".



يقول محمد حلمي، أحد الأعضاء المؤسسين للمبادرة، إن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة الأولى من نوعها، هو توجيه الشباب المهتمين بالعمل في المجال الرياضي، من سن 18 إلى 25 سنة، إلى متطلبات السوق، سواء في مجال التدريب، أو الإدارة الرياضية، أو التغذية، أو التدريس، أو العلاج الطبيعي، أو التغذية.



ويوضح "حلمي"، أن هناك مشكلة كبيرة تواجه العديد من الشباب، وهي أن ما يقومون بدراسته، يكون بعيدا تمامًا في بعض الأحيان عن متطلبات السوق، الأمر الذي دفعنا إلى دعوة مجموعة كبيرة من الكيانات الرياضية، وشركات التوظيف، لتدريب الشباب، وتعليمهم، وتوجيههم، للعديد من فرص العمل المطلوبة في هذا المجال داخل مصر وخارجها.



ويضيف عضو المبادرة، أن الملتقى سوف يشهد وجود نخبة من الاتحادات الرياضية المتميزة، وشركات الأجهزة الرياضية، وأكاديميات التدريب، والأندية، مؤكدًا أنه من المنتظر أن ينطلق بشكل دوري خلال الفترة القادمة.



من جانبها صرحت هنا فتحي، مؤسسة المباردة، بأن القيادة السياسية تضع بناء الإنسان المصري، في مقدمة أولوياتها، خاصةً فيما يتعلق باللياقة البدنية وممارسة الرياضة، وبالتالي أصبح سوق العمل في المجال الرياضي في حاجة ملحة، لوجود شباب مؤهل متميز، قادر على القيام بالعديد من المهام المختلفة، داخل الكيانات الرياضية، لكن بدون الحصول على التدريب الكافي، والتوجيه الإرشادي السليم، تقل فرص هؤلاء الشباب في الالتحاق بالوظائف المطلوبة.



وتكمل: "الملتقى يوفر منفعة مشتركة، فالشباب المشارك، سوف يتمكن من حضور مجموعة متنوعة من ورش العمل، والمحاضرات المتخصصة، المؤهلة لسوق العمل، أما الشركات والكيانات الرياضية فيكون أمامها فرصة لاختيار الكوادر المناسبة لها، من بين هؤلاء الشباب، بعد إصقالهم بالمهارات اللازمة".



ولفتت "هنا"، إلى أنه لأول مرة، سوف يتم خلال الفعاليات الاهتمام بتدريب العناصر النسائية، وتأهيلها للعمل في المجال الرياضي، من خلال بعض النماذج التي استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة في القطاع، على المستويين المحلي، والدولي.



وكشفت عن اتجاه المبادرة خلال الفترة القادمة بالاهتمام بتأهيل الشباب للوظائف الخاصة برياضات ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار الحرص على المسئولية المجتمعية.