اخبار النادى الاهلى اليوم.. تركي آل الشيخ يدافع عن الخطيب.. كواليس بيان الأحمر ضد رئيس الزمالك

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء، 1 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:
عيب وحرام .. تركي آل الشيخ يدافع عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
دافع المستشار تركي آل الشيخ وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى رغم وجود اختلاف في وجهات النظر بينهما.
ننفرد بنشر كواليس بيان الأهلي الناري ضد رئيس الزمالك
كشفت مصادر خاصة بالنادي الأهلي، عن الكواليس الكاملة لبيان إدارة الأهلي الذي صدر اليوم ضد رئيس مجلس إدارة الزمالك.
احذروا .. تسجيل الأهداف مع فايلر يهدد لاعبي الأهلي بالاستبعاد
استطاع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، أن يثبت أقدامه مع القلعة الحمراء منذ أن تواجد مع الأحمر واستلم الإدارة الفنية وبرفقته جهازه المعاون.
10 لاعبين خارج قائمة الأهلي أمام الإنتاج الحربي
استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 10 لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها في الثامنة من مساء غد الأربعاء، على ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.
الأهلي في خطر قبل مواجهة الإنتاج الحربي.. ماذا سيفعل فايلر أمام مختار
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي لخوض مباراة الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز أمام منافسه النادي الأهلي غدا في تمام الساعة "الثامنة مساء"، باستاد السلام .
بيان رسمي .. الأهلي يطالب مؤسسات الدولة بحسم موقفها من تجاوزات رئيس الزمالك
أعلن النادي الأهلي رفضه القاطع للتجاوزات غير الأخلاقية لرئيس نادي الزمالك من خلال مداخلات تليفزيونية مليئة بالأكاذيب والخوض في الأعراض وخدش سمعة العائلات، وكيل السباب والشتائم بأسلوب يحض على الفتنة بين الجماهير.
شاهد.. القميص الاحتياطي الجديد للنادي الأهلي
أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى عن القميص الاحتياطى الذى سيخوض النادى به منافسات الموسم الجديد محليًا وإفريقيًا.
بعد العودة من ألمانيا.. مؤمن زكريا يظهر في الأهلي
عيب وحرام .. تركي آل الشيخ يدافع عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
دافع المستشار تركي آل الشيخ وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى رغم وجود اختلاف في وجهات النظر بينهما.
ننفرد بنشر كواليس بيان الأهلي الناري ضد رئيس الزمالك
كشفت مصادر خاصة بالنادي الأهلي، عن الكواليس الكاملة لبيان إدارة الأهلي الذي صدر اليوم ضد رئيس مجلس إدارة الزمالك.
احذروا .. تسجيل الأهداف مع فايلر يهدد لاعبي الأهلي بالاستبعاد
استطاع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، أن يثبت أقدامه مع القلعة الحمراء منذ أن تواجد مع الأحمر واستلم الإدارة الفنية وبرفقته جهازه المعاون.
10 لاعبين خارج قائمة الأهلي أمام الإنتاج الحربي
استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 10 لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها في الثامنة من مساء غد الأربعاء، على ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.
الأهلي في خطر قبل مواجهة الإنتاج الحربي.. ماذا سيفعل فايلر أمام مختار
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي لخوض مباراة الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز أمام منافسه النادي الأهلي غدا في تمام الساعة "الثامنة مساء"، باستاد السلام .
بيان رسمي .. الأهلي يطالب مؤسسات الدولة بحسم موقفها من تجاوزات رئيس الزمالك
أعلن النادي الأهلي رفضه القاطع للتجاوزات غير الأخلاقية لرئيس نادي الزمالك من خلال مداخلات تليفزيونية مليئة بالأكاذيب والخوض في الأعراض وخدش سمعة العائلات، وكيل السباب والشتائم بأسلوب يحض على الفتنة بين الجماهير.
شاهد.. القميص الاحتياطي الجديد للنادي الأهلي
أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى عن القميص الاحتياطى الذى سيخوض النادى به منافسات الموسم الجديد محليًا وإفريقيًا.
بعد العودة من ألمانيا.. مؤمن زكريا يظهر في الأهلي