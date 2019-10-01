Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اخبار النادى الاهلى اليوم.. تركي آل الشيخ يدافع عن الخطيب.. كواليس بيان الأحمر ضد رئيس الزمالك

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:05 م
اخبار النادى الاهلى
اخبار النادى الاهلى اليوم
Advertisements
محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء، 1 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:

عيب وحرام .. تركي آل الشيخ يدافع عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

دافع المستشار تركي آل الشيخ وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى رغم وجود اختلاف في وجهات النظر بينهما.


ننفرد بنشر كواليس بيان الأهلي الناري ضد رئيس الزمالك

كشفت مصادر خاصة بالنادي الأهلي، عن الكواليس الكاملة لبيان إدارة الأهلي الذي صدر اليوم ضد رئيس مجلس إدارة الزمالك.

احذروا .. تسجيل الأهداف مع فايلر يهدد لاعبي الأهلي بالاستبعاد

استطاع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، أن يثبت أقدامه مع القلعة الحمراء منذ أن تواجد مع الأحمر واستلم الإدارة الفنية وبرفقته جهازه المعاون.

10 لاعبين خارج قائمة الأهلي أمام الإنتاج الحربي

استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 10 لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها في الثامنة من مساء غد الأربعاء، على ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

الأهلي في خطر قبل مواجهة الإنتاج الحربي.. ماذا سيفعل فايلر أمام مختار

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي لخوض مباراة الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز أمام منافسه النادي الأهلي غدا في تمام الساعة "الثامنة مساء"، باستاد السلام .

بيان رسمي .. الأهلي يطالب مؤسسات الدولة بحسم موقفها من تجاوزات رئيس الزمالك

أعلن النادي الأهلي رفضه القاطع للتجاوزات غير الأخلاقية لرئيس نادي الزمالك من خلال مداخلات تليفزيونية مليئة بالأكاذيب والخوض في الأعراض وخدش سمعة العائلات، وكيل السباب والشتائم بأسلوب يحض على الفتنة بين الجماهير.

شاهد.. القميص الاحتياطي الجديد للنادي الأهلي

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى عن القميص الاحتياطى الذى سيخوض النادى به منافسات الموسم الجديد محليًا وإفريقيًا.

بعد العودة من ألمانيا.. مؤمن زكريا يظهر في الأهلي

تواجد مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مقر النادي الأحمر بالجزيرة، قبل تدريبات الفريق الختامية استعدادًا لمواجهة نادي الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز الرياضة.. الخطيب يحسم قائمة أفريقيا.. صفقات الزمالك وبيراميدز.. مفاجأة كلوب لـ محمد صلاح

اخبار نادي الزمالك اليوم السبت 3-8-2019

اخبار الرياضة.. الأهلي يوافق على رحيل زكريا.. حلم الزمالك في مونديال الأندية يتبخر.. الأهلي واطلع بره تذاع على هذه القناة

اخبار الرياضة.. اتجاه للاطاحة بـ لاسارتي.. وتركى يهنئ بيراميدز.. وخناقة عمرو السولية

الصحف العالمية تسخر من تعاقد الأهلى مع رينيه فايلر.. شاهد

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

ترشيحاتنا

إرجاع 1.8 مليون مواطن لبطاقات التموين.. برلماني يعلن عن مفاجأة بشأن معايير الاستبعاد

أيها أجمل.. شاهد هنا شيحة تتألق بـ 7 فساتين ملفتة في مهرجان الجونة

تصيب بالسرطان.. «البيطريين» تحذر من تناول المقرمشات

في عيد ميلادها .. تفاصيل اعتناق ديانا حداد برنسيسة الغناء العربي الإسلام

نجل شقيق الزوج نفذ الجريمة.. حل لغز مذبحة أبو النمرس

عيب وحرام .. تركي آل الشيخ يدافع عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين إمام فى إطلالات ساحرة.. ومتابعوها: قمر في الكيرلي

العمر مجرد رقم.. قصص 6 أشخاص حققوا الثروة والنجاح والشهرة بعد الـ50

مين أحلى؟.. ليلى علوى وسميرة سعيد بنفس الفستان.. صور