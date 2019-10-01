اخبار النادى الاهلى اليوم.. تركي آل الشيخ يدافع عن الخطيب.. كواليس بيان الأحمر ضد رئيس الزمالك





10 لاعبين خارج قائمة الأهلي أمام الإنتاج الحربي

استطاع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، أن يثبت أقدامه مع القلعة الحمراء منذ أن تواجد مع الأحمر واستلم الإدارة الفنية وبرفقته جهازه المعاون.





شاهد.. القميص الاحتياطي الجديد للنادي الأهلي

أعلن النادي الأهلي رفضه القاطع للتجاوزات غير الأخلاقية لرئيس نادي الزمالك من خلال مداخلات تليفزيونية مليئة بالأكاذيب والخوض في الأعراض وخدش سمعة العائلات، وكيل السباب والشتائم بأسلوب يحض على الفتنة بين الجماهير.



تواجد مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مقر النادي الأحمر بالجزيرة، قبل تدريبات الفريق الختامية استعدادًا لمواجهة نادي الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء، 1 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي: