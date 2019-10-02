اجندة الحوادث اليوم.. تجديد حبس أبو الفتوح.. حبس 9 متهمين من شركاء الإرهابي معتز مطر.. وقضية حسم 2 ولواء الثورة

محاكمة 271 متهما بقضية " حسم 2 ولواء الثورة "

نظر تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح بتهمة التحريض ضد الدولة

نظر أمر حبس 9 متهمين من شركاء شقيق الإرهابى معتز مطر

نظر تجديد حبس 29 متهمًا بالتظاهر والانضمام لجماعة إرهابية





ت نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، تأجيل نظر تجديد حبس 29 متهما لاتهامهم مع آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر بدون تصريح.





ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها بث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإخوانية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون "إرهابية"، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ونشر أخبار كاذبة وشائعات عن المؤسسات لنشر الفوضى.





وتنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، نظر أمر حبس 9 متهمين من شركاء شقيق الإرهابى معتز مطر، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، فى القضية رقم 640 لسنة 2018.





وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.





وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، نظر تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.





وكانت النيابة قد أسندت فى تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.





تنظر المحكمة المختصة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة".



