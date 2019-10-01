اخبار الرياضة.. تركي آل شيخ يدافع عن الخطيب ويهين أمير قطر.. محمد صلاح يرد على استبعاده من منتخب مصر

نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :- فاز فريق الهلال السعودى على السد القطري في الدوحة بنتيجة 4-1 ليقترب من نهائي البطولة القارية عندما يتجدد لقاء الفريقين 22 أكتوبر الحالي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.-أنهى محمد صلاح نجمنا المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي، استعداداته لمباراة سالزبورغ النرويجي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها مساء غد الأربعاء على ملعب «أنفيلد» معقل الريدز.- خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني فقرة تأهيلية وبدنية لمصطفى فتحي لاعب وسط الفريق، وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي .- استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 10 لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها في الثامنة من مساء غد الأربعاء، على ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.- يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي لخوض مباراة الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز أمام منافسه النادي الأهلي غدا في تمام الساعة "الثامنة مساء"، باستاد السلام .