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حوادث

اليوم.. محاكمة مسجل خطر بتهمة حيازة وترويج الأقراص المخدرة بـ الزاوية الحمراء

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:04 ص
صدى البلد
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عمرو خليفة
قررت نيابة الزاوية الحمراء، إحالة عاطل " مسجل خطر "، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة القيام باتجار وترويج المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم المطرية وكرا له لتوزيع تجارته غير المشروعة.

كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على وليد.ي 31 سنة مسجل خطر وبحوزته 600 قرص مخدر ترامادول، في منطقة الزاوية الحمراء، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا في المتهم أثناء تواجده في أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته لفافة كبيرة، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 600 جنيه، وهاتف محمول.
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