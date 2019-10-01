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برلمان

شروط الحصول على رخصة قيادة بقانون المرور الجديد.. تفاصيل

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:20 م
قانون المرور الجديد
قانون المرور الجديد
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أسامة علي
أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، عددا من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

من ضمن القوانين مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

حددت المادة "55" من القانون شروط منح رخص القيادة لطالب الرخصة فى الاتى:

- ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الصادرة بغرض الاستخدام الخاص او التدريب عليها أو رخص قيادة الدراجات الآلية أيا كان الغرض منها وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الصادرة بغرض الاستخدام المهنى او التدريب عليها.

- لياقته صحيا للقيادة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

- أن يكون حاصلا على شهادة محو الامية على الاقل صادرة من الهيئة القومية لمحو الامية وتعليم الكبار.

- ألا يكون قد صدر حكم نهائى بإدانته فى احدى الجرائم الارهابية او الجرائم المرتبطة بها.

- اجتياز دورة تدريبية فى اساسيات القيادة الامنة فى احد مراكز تعليم القيادة المعتمده من الادارة العامة للمرور وفقا للاشتراطات التى تحددها الائحة التنفيذية.

- اجتياز اختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وفقا للاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

- الا يكون سبق الحكم عليه نهائيا فى جريمة قتل او اصابة بسبب او اثناء قيادة مركبة ما لم تكن قد مضت مدة سنة على تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة او تاريخ الحكم بوقف التنفيذ.

- بالنسبة لرخص القيادة المهنية فيلزم الا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا فى جريمة مخلة بالشرف او الامانه او جريمة من جرائم المخدرات او السكر ما لم تكن قد مضت مدة سنة على تنفيذ العقوبة او سقوطها بمضى المدة او تاريخ الحكم بوقف التنفيذ .

- تقديم طالب الرخصة المهنية الموقف من التجنيد متى كان سنه لا تجاوز خمسة واربعين عاما.

-موافقة كتابية من طالب الترخيص برخصة قيادة مهنية على فحص حالته بالوسائل الفنيه طوال فترة الرخصة.
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