اليوم.. حبس عامل استولى على مبالغ مالية من مخبز بالمطرية

قررت نيابة المطرية، حبس لص قام بمغافلة صاحب المخبز الذى يعمل به، والاستيلاء على مبلغ 10 آلاف جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات .



كانت البداية بتلقي رجال مباحث المطرية بلاغا من صاحب مخبز بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبلغ مالي من داخل عملة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبعمل التحريات وتفريغ الكاميرات تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم ويدعى " م، س " 22 سنة والذى أقر أنه يعمل في ذلك المخبز وسرق المبالغ المالية بسبب مروره بضائقة مالية وعلمه بقيام صاحب المخبز بالاحتفاظ بمبلغ مالي داخل عمله، فاختمرت إلى ذهنه سرقة المبالغ المالية، وتم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.