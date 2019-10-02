تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب بحدائق القبة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بدعوى تسفيرهم للعمل خارج البلاد.



وردت معلومات وأكدتها تحريات مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بقيام 4 أشخاص بينهم شقيقتان بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في النصب على المواطنين وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.



بناء على إذن من النيابة العامة تمكن المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة والقوة المرافقة له من ضبط صاحب مكتب مقاولات، مقيم بدائرة القسم، مطلوب التنفيذ عليه في 14 قضية "تبديد، خيانة أمانة، نصب"، ومسجل شقى خطر "سرقات متنوعة" سبق اتهامه في 19 قضية متنوعة، وشقيقتين إحداهما مطلوب التنفيذ عليها في قضيتى "تبديد، ضرب"، وعثر بحوزتهم على (33 جواز سفر خاصة بأسماء مختلفة - هاتف محمول خاص).