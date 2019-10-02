انتشال التميمى لـ صدى البلد: دعم الدولة أخرج مهرجان الجونة فى أبهى صورة.. فيديو

أكد انتشال التميمى مدير الجونة السينمائى أن سياسة المهرجان لم تكن لتسير خلف أى توجهات إقليمية، ولكن صاحب إنشاء المهرجان منذ انطلاقه شكل مميز له ولمدينة الجونة الساحرة.
وقال انتشال لـ صدى البلد إن النجاح الذى تحقق خلال الثلاثة دورات الماضية سوف يتم الحفاظ عليه والبناء فوقه، حتى يترسخ مفهوم أنه الأكثر جذبا فى المنطقة، بما يحويه من فعاليات وأفلام وضيوف أيضا.
وأضاف انتشال التميمى: لم يكن ليكبر هذا المهرجان دون الاتزام من الأخوين ساويرس، ودعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة، وفريق العمل الرائع الذى يتكاتف للخروج دورة تلو الأخرى فى أبهى صورة.