أبرز ما جاء خلال لقاء الهلال والسد وتصريحات المدربين والصحف العالمية.. فيديو

فاز الهلال السعودى على السد القطري بنتيجة 4- 1 في اللقاء المقام حاليًا في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.





ملخص مباراة الهلال والسد ببطولة دوري أبطال آسيا.





بدأت مباراة الهلال والسد بضغط كبير من الفريق القطرى على الزعيم، وتمكن السد من التقدم سريعًا بالنيران الصديقة، عن طريق النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز الذي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 14.





وسرعان ما نجح جوميز في تصحيح خطئه، وأحرز هدف التعادل في المباراة عند الدقيقة 33، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الفريق القطري عبدالكريم حسن في الدقيقة 36 بعد اعتراضه بطريقة غير لائقة على حكم اللقاء، ليكمل أصحاب الأرض اللقاء بعشرة لاعبين.





وكاد أكرم عفيف يهز شباك الزعيم في الدقيقة 41، إلا أن تسديدته اصطدمت بالقائم، وأهدر جوميز فرصة إحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 44، بعدما تصدى سعد الشيب تسديدته؛ وحولها إلى ركلة ركنية.





وتمكن اللاعب علي البليهي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال والسد القطري بتقدم الزعيم.





بدأ الشوط الثانى بتحفظ شديد من دفاع الفريق القطرى بسبب النقص العددى للاعبيه ولكن لم يصمد هذا الدفاع كثيرًا أمام الهجوم الكاسح للهلال والذى أدى لإحراز جوميز الهدف الثانى له والثالث لفريقه فى الدقيقة 60 ثم عزز الشلهوب النتيجة بالهدف الرابع فى الدقيقة 67 بعد نزوله بدقائق قليلة.





تصريحات تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري بعد لقاء الهلال





ورفض الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للسد القطري، ترديد نغمة فقد فريقه الأمل في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا، معربًا عن أسفه من أداء حكم مواجهة الهلال السعودي، العماني أحمد الكاف.





وقال "تشافي"، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لم أتوقع هذا السيناريو السيء للمباراة، أشعر بخيبة أمل كبيرة، فقد كنا الأفضل قبل تعرض عبد الكريم حسن للطرد، اعتبر أننا خضنا مباراتين وليس مباراة واحدة، مباراة قبل الطر والثانية بعده".





كما أعرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، عن سعادته الكبيرة بالفوز على السد القطري، في دوري أبطال آسيا.





تصريحات لوشيسكو المدير الفنى للهلال بعد لقاء السد





وطالب لوشيسكو المدير الفنى للهلال في تصريحات صحفية بعد المباراة، لاعبيه بالانتباه من مباراة العودة، وعدم الاستغراق في الفرحة بالفوز الكبير.





وأضاف المدرب الروماني: "اليوم أنا واللاعبون نفرح.. وغدًا نبدأ العمل، سواء لمباريات الدوري، أو لقاء الإياب أمام السد".





ورفض لوشيسكو، التفكير من الآن في المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال آسيا، قائلًا: "علينا أولًا أن نتخطى السد.. ثم نفكر في اللقب".





الصحف العالمية بعد لقاء الهلال والسد





رصدت شبكة "فوكس سبورتس" الأمريكية أحداث المباراة، لتتحدث عن سقوط تشافي هيرنانديز أمام الروماني رازفان لوشيسكو، بعد خسارة فريقه بالأربعة رغم تقدم السد في بداية المباراة.





شبكة "CNA" الآسيوية عنونت بأن الهلال دمر سد قطر برباعية، خلال مباراة تفوق فيها الفريق السعودي بوضوح، من خلال هجوم متنوع وأهداف غزيرة على مدار الشوطين.





كذلك وضعت "يورو نيوز" العالمية خبرًا عن نتيجة المباراة مع تقرير يصف أحداثها من البداية للنهاية. وهو ما فعلته أيضًا محطة "فرانس24" الفرنسية التي رصدت النتيجة الثقيلة في مقدمة صفحتها الرياضية.





وكتب أيضًا موقع "نيوز92" الباكستاني عن فوز الزعيم السعودي في قطر، مؤكدًا أن الهلال قطع شوطًا كبيرًا نحو التأهل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.





الجدير بالذكر أن أصداء المباراة وصلت الصحف الإسبانية سريعًا، لتشير صحيفة "ماركا" إلى أن سد تشافي أصبح خارج البطولة عمليًا، بعد التألق الكبير للهلال ولاعبيه بقيادة الأسد الفرنسي جوميز.



