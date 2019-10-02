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تعليم

البحث العلمي تفتح باب الالتحاق بمسابقة مختبر الشهرة حتى بداية نوفمبر القادم

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:58 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والمجلس الثقافي البريطاني أنه استمرارا للتعاون الناجح بينهما تم فتح باب التقدم لمسابقة مختبر الشهرة من خلال الانترنت للعام 2020، حيث أثبتت مسابقة مختبر الشهرة نجاحها خلال السنوات العشر الماضية في مصر.

وفي العام الحادي عشر للمسابقة تعلن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمجلس الثقافي البريطاني عن فتح باب التقدم لشباب الباحثين في مجالات العلوم الحياتية، والأساسية والهندسية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 وحتى 40 عامًا على إيجاد وسيلة للتعبير عن أنفسهم والتواصل مع الجمهور الأكبر بطريقة منفتحة، ملهمة وتفاعلية إلي جانب حث الأجيال الشابة على اتخاذ العلوم والتواصل العلمي مجالًا ملهمًا لمستقبلهم الوظيفي، وتعزيز العلوم كجزء من الثقافة السائدة في المجتمع.

قام المجلس الثقافي البريطاني بتنظيم هذه المسابقة لأول مرة في مصر عام 2009 و تعاونت الأكاديمية برعاية الثلاث مواسم الأخيرة الثامن والتاسع والعاشر لمختبر الشهرة،حيث ارتفعت نسبة المتقدمين للموسم الثامن 2017 بمشاركة الأكاديمية بنسبة 47% حيث تقدم للمسابقة 1779، بينما تقدم للموسم التاسع 2018 عدد 1859 متسابق من جميع المحافظات، كما ارتفع عدد المتسابقين المقبولين في الموسم العاشر 2019 والذين قاموا بتجارب الأداء بمقاطع فيديو وعددهم 350 متسابقا من 26 محافظة امتدت من أسوان والوادي الجديد مرورًا بالأقصر وقنا وأسيوط وسوهاج وحتى شمال سيناء، وقد بلغت نسبة الإناث المشاركات في المسابقة في العام الماضي 49%.

ويكون التقديم للمسابقة من خلال الرابط التالي www.britishcouncil.org.eg/famelab
في موعد أقصاه 2 نوفمبر 2019.
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