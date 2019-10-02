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محافظات

محافظ كفر الشيخ يوضح حقيقة إنشاء مسرح مدرسي من الصناديق الخاصة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:13 ص
الدكتور إسماعيل عبد
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
نفى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، ما تردد من بعض مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " باستغلال أجور العاملين على الصناديق الخاصة في إنشاء المسرح المدرسي، مشيرًا إلى أن هذا عارٍ تمامًا عن الصحة وعلى غير الحقيقة وهدفه الترويج لشائعات كاذبة .

وقال، طه، إن هذا الأمر استوجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي هذه الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة بالمخالفة للحقيقة والواقع وهذا ما يعاقب عليه القانون.

وأشار المحافظ إلى أن جرى إنشاء المسرح المدرسي الجديد على مساحة 1200 متر مربع باعتماد مالي قدره 7 ملايين جنيه من جامعة كفر الشيخ، بغرب مدينة كفر الشيخ، وذلك مقابل نقل المسرح المدرسي القديم إلى ولاية الجامعة لوجوده داخل الحرم الجامعي، تحقيقًا للصالح العام وإنهاء معوقات دامت لسنوات.

وأهاب محافظ كفر الشيخ، بالمواطنين تحري الدقة في نقل ونشر وتداول أي معلومات والتأكد من صحتها ومصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف مروجي تلك الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " التي تؤثر بالسلب على المجتمع وتحرض ضد مؤسسات الدولة.
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