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منوعات

شاهد.. طفل 15 عامًا يدفع عمره ثمنًا لإنقاذ حياة شقيقته

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:30 ص
صدى البلد
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كريم جمال
لم يفكر هذا الطفل لثوانٍ عندما شعر بخطر يهدد أمن وسلامة شقيقته الصغرى البالغة 5 سنوات فقط، فدافع عنها حتى دفع حياته ثمنًا لإنقاذها.

تعود التفاصيل عندما كان كيلر ايدمان البالغ من العمر 15 عامًا مع شقيقته فى منزلهما بولاية فلوريدا الأمريكية، وفوجئ باقتحام رجل مسلح للمنزل من أجل سرقته، وعند مشاهدة الطفلة الصغيرة قرر التخلص منها لعدم افتضاح أمره.

إلا أن الصبى الشجاع حاول بكل قواه لتوقيف المعتدى فى المنزل الكائن حي في بورت شارلوت، وبعد اكتشاف الجريمة عثرت الشرطة على رجل يدعى ريان كلايتون كول، بالقرب من منزل كيلر ينزف دمًا بسبب طعنات في يديه وجانبه.

حاول المشتبه به فى البداية الهرب إلا أن قوات الشرطة أجبرته على الاستسلام، من ناحية أخرى أطلقت أسرة الطفل المتوفى حملة على الإنترنت لجمع تكاليف جنازته بسبب ظروفها المالية الصعبة.
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