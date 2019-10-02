أخبار البرلمان: مفاجأة بشأن معايير الاستبعاد بعد عودة المحذوفين من بطاقات التموين.. نائب يتحرك لتأجيل موعد رفع أسعار الكهرباء.. ورسالة طمأنة بشأن أسعار البنزين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار يوم الثلاثاء 1 اكتوبر ، تختص بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:
أول تحرك داخل البرلمان لتأجيل موعد زيادة أسعار فاتورة الكهرباء
أعلن حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه سيقوم بتقديم طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن تأجيل موعد زيادة أسعار فواتير الكهرباء التي من المقرر زيادتها خلال شهر يوليو القادم حسب قرار وزارة الكهرباء.
هل هذا وقت عودة وزارة الإعلام ؟.. برلماني يجيب
قال النائب خالد حنفى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ان عودة وزارة الاعلام مرة اخرى أصبحت أمرا ضروريا فى الوقت الحالى خاصة أن عودتها لا تخالف الدستور ولا يوجد به نص صريح لمنعها.
إرجاع 1.8 مليون مواطن لبطاقات التموين.. برلماني يعلن عن مفاجأة بشأن معايير الاستبعاد
بعد إعلان وزارة التموين استمرار مكاتب التموين في تلقي التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم وعددهم مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع مره اخري تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطالب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالغاء جميع المعايير التي وضعتها الوزارة بشأن استبعاد المواطنين ووضع معيار واحد للاستبعاد وهو الدخل فقط.
بشائر أكتوبر..عودة المستبعدين من التموين..رسالة طمأنة بشأن أسعار البنزين..وإصلاح سياسي وإعلامي مرتقب
شهدت الفترة الأخيرة تحركات مكثفة من أجل تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين على رأسها قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإعادة النظر في المستبعدين من بطاقات التموين، وتوقعات بشأن انخفاض أسعار البنزين البترول وأيضا تحركات على مستوى السلطة التشريعية (البرلمان ) لحث الحكومة لتقديم أداء أفضل من أجل تحسين حياة محدودى الدخل، فضلا عن إقرار تشريعات هامة تساهم في تقوية البنية التشريعية للدولة.
النواب يرفض رفع الحصانة عن مسعود ورانيا السادات لشبهة الكيدية
رفض مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، طلب رفع الحصانة عن النائب محمد أحمد مسعود عضو المجلس، عن دائرة بولاق أبو العلا، والمقدم من المواطن فتحي أحمد هريدي، مؤكدين أن الشكوى كيدية.
وقفة شديدة وتهديد من البرلمان للحكومة.. رسائل حاسمة للنواب في أول جلساته.. تفاصيل
انطلقت، صباح اليوم، جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير، للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لاستكمال المهمة التشريعية التي أنجز فيها النواب الكثير على مدار 4 سنوات.
برلماني يطالب برحيل الوزراء الفاشلين بحكومة مدبولي
فتح عماد محروس، عضو مجلس النواب، النار على الحكومة، مطالبا بسرعة رحيل من وصفهم الفاشلين من الوزراء.
عبد العال يحيل 7 قرارات للرئيس إلى اللجنة التشريعية
أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الخامس للمجلس اليوم "الثلاثاء"، 7 قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
رئيس مجلس النواب ينحاز لمصالح الشعب: على الحكومة أن تحنو على المواطنين
قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن دور الانعقاد الخامس، سيشهد وقفة حاسمة وشديدة مع الحكومة، مؤكدا أن الأعضاء لن يتركوا الشعب المصري ومصالحه بعيدًا عن قاعة البرلمان.
إنذار شديد اللهجة للحكومة من رئيس البرلمان
وجه رئيس البرلمان د. على عبد العال رسالة شديدة اللهجة للحكومة، وقال خلال الجلسة العامة: "سيكون هناك وقفة شديدة مع الحكومة ولن نترك الشعب ومصالحه بعيدا عن هذه القاعة ولن نسمح لكل المسئولين التنفيذيين أن يصدروا المشاكل لرئيس الجمهورية".
رسالة خاصة من رئيس البرلمان لرجال الجيش والشرطة
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إننا كمواطنين مصريين فخورون ببلدنا، ومدركون لما تحقق فيها من نهضة ملموسة وتغير ملحوظ فى جميع القطاعات، ولا يمكن اختزال المشهد فى صورة من هنا أو هناك، أو الاستماع إلى مغرض أو مخرب أو حاقد، إنما يجب دومًا النظر للصورة الإجمالية الكلية وهى تشهد وبحق على جهد القيادة السياسية فى سبيل تطوير ورفعة هذا الوطن ونحن نثق فيها ونثق في خطواتها.
%87 من قراء صدى البلد يؤيدون تغليظ العقوبة على بائعي السجائر للأطفال
نشر موقع "صدى البلد" استطلاعًا للرأي حول مشروع قانون يغلظ عقوبات بيع السجائر للأطفال بالسجن 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه.
أول تحرك داخل البرلمان لتأجيل موعد زيادة أسعار فاتورة الكهرباء
أعلن حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه سيقوم بتقديم طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن تأجيل موعد زيادة أسعار فواتير الكهرباء التي من المقرر زيادتها خلال شهر يوليو القادم حسب قرار وزارة الكهرباء.
هل هذا وقت عودة وزارة الإعلام ؟.. برلماني يجيب
قال النائب خالد حنفى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ان عودة وزارة الاعلام مرة اخرى أصبحت أمرا ضروريا فى الوقت الحالى خاصة أن عودتها لا تخالف الدستور ولا يوجد به نص صريح لمنعها.
إرجاع 1.8 مليون مواطن لبطاقات التموين.. برلماني يعلن عن مفاجأة بشأن معايير الاستبعاد
بعد إعلان وزارة التموين استمرار مكاتب التموين في تلقي التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم وعددهم مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع مره اخري تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطالب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالغاء جميع المعايير التي وضعتها الوزارة بشأن استبعاد المواطنين ووضع معيار واحد للاستبعاد وهو الدخل فقط.
بشائر أكتوبر..عودة المستبعدين من التموين..رسالة طمأنة بشأن أسعار البنزين..وإصلاح سياسي وإعلامي مرتقب
شهدت الفترة الأخيرة تحركات مكثفة من أجل تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين على رأسها قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإعادة النظر في المستبعدين من بطاقات التموين، وتوقعات بشأن انخفاض أسعار البنزين البترول وأيضا تحركات على مستوى السلطة التشريعية (البرلمان ) لحث الحكومة لتقديم أداء أفضل من أجل تحسين حياة محدودى الدخل، فضلا عن إقرار تشريعات هامة تساهم في تقوية البنية التشريعية للدولة.
النواب يرفض رفع الحصانة عن مسعود ورانيا السادات لشبهة الكيدية
رفض مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، طلب رفع الحصانة عن النائب محمد أحمد مسعود عضو المجلس، عن دائرة بولاق أبو العلا، والمقدم من المواطن فتحي أحمد هريدي، مؤكدين أن الشكوى كيدية.
وقفة شديدة وتهديد من البرلمان للحكومة.. رسائل حاسمة للنواب في أول جلساته.. تفاصيل
انطلقت، صباح اليوم، جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير، للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لاستكمال المهمة التشريعية التي أنجز فيها النواب الكثير على مدار 4 سنوات.
برلماني يطالب برحيل الوزراء الفاشلين بحكومة مدبولي
فتح عماد محروس، عضو مجلس النواب، النار على الحكومة، مطالبا بسرعة رحيل من وصفهم الفاشلين من الوزراء.
عبد العال يحيل 7 قرارات للرئيس إلى اللجنة التشريعية
أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الخامس للمجلس اليوم "الثلاثاء"، 7 قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
رئيس مجلس النواب ينحاز لمصالح الشعب: على الحكومة أن تحنو على المواطنين
قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن دور الانعقاد الخامس، سيشهد وقفة حاسمة وشديدة مع الحكومة، مؤكدا أن الأعضاء لن يتركوا الشعب المصري ومصالحه بعيدًا عن قاعة البرلمان.
إنذار شديد اللهجة للحكومة من رئيس البرلمان
وجه رئيس البرلمان د. على عبد العال رسالة شديدة اللهجة للحكومة، وقال خلال الجلسة العامة: "سيكون هناك وقفة شديدة مع الحكومة ولن نترك الشعب ومصالحه بعيدا عن هذه القاعة ولن نسمح لكل المسئولين التنفيذيين أن يصدروا المشاكل لرئيس الجمهورية".
رسالة خاصة من رئيس البرلمان لرجال الجيش والشرطة
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إننا كمواطنين مصريين فخورون ببلدنا، ومدركون لما تحقق فيها من نهضة ملموسة وتغير ملحوظ فى جميع القطاعات، ولا يمكن اختزال المشهد فى صورة من هنا أو هناك، أو الاستماع إلى مغرض أو مخرب أو حاقد، إنما يجب دومًا النظر للصورة الإجمالية الكلية وهى تشهد وبحق على جهد القيادة السياسية فى سبيل تطوير ورفعة هذا الوطن ونحن نثق فيها ونثق في خطواتها.
%87 من قراء صدى البلد يؤيدون تغليظ العقوبة على بائعي السجائر للأطفال
نشر موقع "صدى البلد" استطلاعًا للرأي حول مشروع قانون يغلظ عقوبات بيع السجائر للأطفال بالسجن 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه.