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رياضة

انتقادات لاذعة لقطر بسبب مونديال القوى .. وتوقعات بفشل كأس العالم 2022

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:52 م
كأس العالم بقطر 2022
كأس العالم بقطر 2022
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إسماعيل محمود
وجهت لقطر العديد من الانتقادات على الصعيد العالمي ، وذلك بسبب فشلها في استضافة بطولة العالم لألعاب القوى والتي تستضيفها على أراضيها في تلك الفترة .

ووجه العديد من اللاعبين والمتابعين انتقادات لاذعة لقطر ، وذلك بسبب الحرارة الشديدة والرطوبة ، والتي تسببت في انسحاب العديد من اللاعبين ، مما جعل الخبراء يصفون أجواء البطولة بغير الإنسانية .

وانتقد باتريس جيرجيس الحرارة الشديدة في قطر ، قائلًا:" تشعر وكأنك بيتزا تُخبز في فرن"، وذلك بعد انسحاب 28 من أصل 68 متسابقة من ماراثوان الجري يوم الجمعة الماضي.

ويعد المسئولون في قطر بطولة العالم لألعاب القوى بمثابة بروفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والتي تستضيفها البلاد ، لكن الانتقادات والحديث عن الرشاوي التي دفعت للفوز بتنظيم البطولة يؤرق بال المسئولين في قطر، وسط توقعات بفشل تنظيم المونديال القادم.
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