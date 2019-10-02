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فن

مهرجان البحر الأحمر السينمائى يستقبل الأفلام المشاركة حتى 15 نوفمبر

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:40 ص
البحر الاحمر السينمائى
البحر الاحمر السينمائى
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محمد نبيـل
أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى عن استقبال طلبات الأفلام المشاركة بالدورة الأولى فى جدة حتى يوم 15 من شهر نوفمبر المقبل.

وأكد المهرجان أنه يسعد لدعم وعرض أحدث أفلام السينما السعودية والعربية والعالمية، والمساهمة في التعريف بالأصوات السينمائية الفريدة المبتكرة ناهيك عن الخبيرة، لذلك نشجع جميع المتقدمين على تقديم أفلامهم للمهرجان بشكل رسمي وفق الاستمارة الإلكترونية. 

ويرحب المهرجان بالأفلام الطويلة والقصيرة، ويقبل كل أنواع الأفلام من روائية ووثائقية وأفلام تحريك، كما يقبل الأفلام التجريبية وأفلام الطلبة.

أوقد علن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فى وقت سابق عن المشاريع السينمائية الـ12 المختارة من معمل البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام، والتي اختارتها لجنة دولية من بين 120 مشروعًا من 16 دولة.

وتلتحق المشاريع المختارة في المعمل في برنامج متكامل يضم ثلاث ورش عمل تُعقد بالتعاون مع ”تورينو فيلم لاب“ في جدة التاريخية بإشراف خبراء عالميين في مجالات الإخراج والتصوير والصوت والمونتاج.

ثلث المشاريع التي تم اختيارها هي لمُخْرِجات عربيات، وأكثر من ربعها بمشاركة مُنتِجاتٍ عربيات. كما ضمّت الأعمال المختارة 6 مشاريع لأفلام سعودية، إضافة إلى 6 مشاريع عربية من الأردن، ومصر، وفلسطين، والعراق، ولبنان، بما يعكس سعي البرنامج لدعم صناعة السينما محليًا وعربيًا.

ضمّت اللجنة التي قامت باختيار المشاريع؛ محمود صباغ (مدير المهرجان والرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي)، جوليا بيرغرون (مديرة سوق البحر الأحمر السينمائي)، أنطوان خليفة (مدير البرنامج العربي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي)، جاين ويليامز (رئيسة قسم الدراسات في كلية مهرجان فينيسيا السينمائي)، سافينا نيروتي (المديرة التنفيذية لتورينو فيلم لاب)، كما شارك في قراءة المشاريع المقدّمة للبرنامج كل من فهد الأسطا (كاتب وناقد سعودي)، وليالي بدر (شبكة راديو وتلفزيون العرب)، فيما تشرف المنتجة السعودية جمانة زاهد على معمل البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام.

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