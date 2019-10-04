فيديوجراف| شروط الاشتراك في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ51

أعلنت الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، فتح باب الحجز، أمام دور النشر للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ51، والتي من المقرر أن تنطلق في 22 يناير المقبل.



واشترطت الهيئة على الراغبين في المشاركة من دور النشر العربية أو المصرية في المعرض، أن يكون مسجلا في إتحاد الناشرين العرب، أو الإتحاد الإقليمي للدولة، وأن تكون الكتب الحديثة الصادرة عام 2018/ 2019 بنسبة 25% على الأقل، أو ثلاثة سنوات بنسبة 50% من الكتب المعروضة مع وجود بضاعة حاضرة للتسليم.



وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد من الاشتراطات.

