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أخبار البلد

ثورة تحرير قطر.. رواد تويتر يتفاعلون مع هاشتاج ‎#ارحل_يا_تميم ومغردون: يسقط إرهاب الحمدين

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:45 ص
‎#ارحل_يا_تميم
‎#ارحل_يا_تميم
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محمد بدران
دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج ‎#ارحل_يا_تميم.

وتداول الهاشتاج عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر وجاءت التغريدات كالآتى:

‏لابد من رحيل هذا النظام العفن لابد من صحوة الشعب القطرى ‎#قول_ماتخفشى _تميم لازم يمشى موعدنا الرابع والعشرين من أكتوبر".

‏٢٤ أكتوبر ثورة تحرير قطر من طغيان نظام الحمدين ‎#ارحل_يا_تميم.

‏تحيه الى الاحرار من شعب قطر تخلصوا من هذا الحاكم الخائن و العودة للهوية العربية ... ادعم ثورة الشعب القطري 24 أكتوبر ‎#ارحل_يا_تميم.

‏‎#ارحل_يا_تميم
..الشعب بيقولك غور في داهيه ..
الثورة قادمه بننصحك تهرب وتاخد ديلك في سنانك.

‏‎#ارحل_يا_تميم .. و ارحل ياأردوغان بالمرة 👍.

‏ربنا يولع فيكي وفي اللي شغالين فيكي زي ما ولعتوا الدنيا ‎#ارحل_يا_تميم.

‏ارحل يا تميم يا حبيب الإرهاب و الاتراك يا كلب الرئيس السيسي سيدك يا كلب يابن موزة ‎#ارحل_يا_تميم.

‏‎#إرحل_يا_تميم
كفى تخريب فى بلدك وبلاد العرب.

‏‎#ارحل_يا_تميم
..يومك جه والثورة قادمه يادلوع ماما.

‏‎#ارحل_يا_تميم ثورة الشعب القطري.

‏يسقط ارهاب الحمدين ‎#ارحل_يا_تميم.

‏‎#ارحل_يا_تميم
ارحل يا تميم اشتقنا الي حضن اخواننا القطريين اللي انت مش منهم.

‏‎#ارحل_يا_تميم
لأنك راعي للإرهاب ومخرب للبلاد العربيه.

‏جعلت من قطر امارة الارهاب والعماله والخيانه وبؤرة لخلق الفتنة ‎#ارحل_يا_تميم.

‏يتيم المجد الاحمق نموذج الشواذ البادي دايما ً اظلم ‎#ارحل_يا_تميم.
ثورة تحرير قطر.. رواد تويتر يتفاعلون مع هاشتاج ‎#ارحل_يا_تميم ومغردون: يسقط إرهاب الحمدين
ثورة تحرير قطر.. رواد تويتر يتفاعلون مع هاشتاج ‎#ارحل_يا_تميم ومغردون: يسقط إرهاب الحمدين
ثورة تحرير قطر.. رواد تويتر يتفاعلون مع هاشتاج ‎#ارحل_يا_تميم ومغردون: يسقط إرهاب الحمدين
ثورة تحرير قطر.. رواد تويتر يتفاعلون مع هاشتاج ‎#ارحل_يا_تميم ومغردون: يسقط إرهاب الحمدين
ثورة تحرير قطر.. رواد تويتر يتفاعلون مع هاشتاج ‎#ارحل_يا_تميم ومغردون: يسقط إرهاب الحمدين
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