ثورة تحرير قطر.. رواد تويتر يتفاعلون مع هاشتاج ‎#ارحل_يا_تميم ومغردون: يسقط إرهاب الحمدين

دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #ارحل_يا_تميم.
وتداول الهاشتاج عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر وجاءت التغريدات كالآتى:
لابد من رحيل هذا النظام العفن لابد من صحوة الشعب القطرى #قول_ماتخفشى _تميم لازم يمشى موعدنا الرابع والعشرين من أكتوبر".
٢٤ أكتوبر ثورة تحرير قطر من طغيان نظام الحمدين #ارحل_يا_تميم.
تحيه الى الاحرار من شعب قطر تخلصوا من هذا الحاكم الخائن و العودة للهوية العربية ... ادعم ثورة الشعب القطري 24 أكتوبر #ارحل_يا_تميم.
#ارحل_يا_تميم
..الشعب بيقولك غور في داهيه ..
الثورة قادمه بننصحك تهرب وتاخد ديلك في سنانك.
#ارحل_يا_تميم .. و ارحل ياأردوغان بالمرة 👍.
ربنا يولع فيكي وفي اللي شغالين فيكي زي ما ولعتوا الدنيا #ارحل_يا_تميم.
ارحل يا تميم يا حبيب الإرهاب و الاتراك يا كلب الرئيس السيسي سيدك يا كلب يابن موزة #ارحل_يا_تميم.
#إرحل_يا_تميم
كفى تخريب فى بلدك وبلاد العرب.
#ارحل_يا_تميم
..يومك جه والثورة قادمه يادلوع ماما.
#ارحل_يا_تميم ثورة الشعب القطري.
يسقط ارهاب الحمدين #ارحل_يا_تميم.
#ارحل_يا_تميم
ارحل يا تميم اشتقنا الي حضن اخواننا القطريين اللي انت مش منهم.
#ارحل_يا_تميم
لأنك راعي للإرهاب ومخرب للبلاد العربيه.
جعلت من قطر امارة الارهاب والعماله والخيانه وبؤرة لخلق الفتنة #ارحل_يا_تميم.
يتيم المجد الاحمق نموذج الشواذ البادي دايما ً اظلم #ارحل_يا_تميم.