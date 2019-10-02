ثورة تحرير قطر.. رواد تويتر يتفاعلون مع هاشتاج ‎#ارحل_يا_تميم ومغردون: يسقط إرهاب الحمدين

دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج ‎#ارحل_يا_تميم.





وتداول الهاشتاج عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر وجاءت التغريدات كالآتى:





‏لابد من رحيل هذا النظام العفن لابد من صحوة الشعب القطرى ‎#قول_ماتخفشى _تميم لازم يمشى موعدنا الرابع والعشرين من أكتوبر".





‏٢٤ أكتوبر ثورة تحرير قطر من طغيان نظام الحمدين ‎#ارحل_يا_تميم.





‏تحيه الى الاحرار من شعب قطر تخلصوا من هذا الحاكم الخائن و العودة للهوية العربية ... ادعم ثورة الشعب القطري 24 أكتوبر ‎#ارحل_يا_تميم.





‏‎#ارحل_يا_تميم

..الشعب بيقولك غور في داهيه ..

الثورة قادمه بننصحك تهرب وتاخد ديلك في سنانك.





‏‎#ارحل_يا_تميم .. و ارحل ياأردوغان بالمرة 👍.





‏ربنا يولع فيكي وفي اللي شغالين فيكي زي ما ولعتوا الدنيا ‎#ارحل_يا_تميم.





‏ارحل يا تميم يا حبيب الإرهاب و الاتراك يا كلب الرئيس السيسي سيدك يا كلب يابن موزة ‎#ارحل_يا_تميم.





‏‎#إرحل_يا_تميم

كفى تخريب فى بلدك وبلاد العرب.





‏‎#ارحل_يا_تميم

..يومك جه والثورة قادمه يادلوع ماما.





‏‎#ارحل_يا_تميم ثورة الشعب القطري.





‏يسقط ارهاب الحمدين ‎#ارحل_يا_تميم.





‏‎#ارحل_يا_تميم

ارحل يا تميم اشتقنا الي حضن اخواننا القطريين اللي انت مش منهم.





‏‎#ارحل_يا_تميم

لأنك راعي للإرهاب ومخرب للبلاد العربيه.





‏جعلت من قطر امارة الارهاب والعماله والخيانه وبؤرة لخلق الفتنة ‎#ارحل_يا_تميم.



