Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديو جراف|منة فضالى تثير الجدل بفستان زفاف

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 09:01 ص
منه فضالي فستان زفاف
منه فضالي فستان زفاف
Advertisements
كريم عاطف
أثارت الفنانة منة فضالى، جدلا واسعا بسبب ارتدائها فستان الزفاف، حيث اعتقد جمهورها أنها ستدخل عش الزوجية.

الإطلالة المثيرة دفعت عددا من المتابعين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام إلى طلب زواجها فى أقرب وقت، فى الوقت الذى أكدت فيه لـ"صدى البلد" أنها لا تعيش قصة حب وأن خطوة الزواج بالنسبة لها مؤجلة.

وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زواج جديد أم دعابة.. سر ارتداء ابنة هيفاء وهبي فستان زفاف جديدا.. صور

فيديوجراف| حكاية ارتداء ابنة هيفاء وهبى فستان الزفاف

20 صورة لـ ليلى علوي بعد إطلالاتها المثيرة وتصدرها تريند جوجل

لا أعيش قصة حب وتبنيت طفلة.. منة فضالى تثير الجدل بفستان زفاف

ترشيحاتنا

أنا صاحب الكورة | ميتشو بيعك وميدو بيزوك .. تفاصيل فوز الزمالك المتواضع على مصر المقاصة

برلمانى يكشف عن معايير عدم استبعاد المستحقين للدعم التمويني

تركي آل الشيخ: سأقاضي محمد علي بهذه الطريقة

السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. يتصدر نشرة صباح البلد

فيديو جراف|منة فضالى تثير الجدل بفستان زفاف

الكاف يقترح الحل الأنسب لـ أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون في دوري الأبطال .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أوف شولدر .. سمية الخشاب تتألق فى أحدث ظهور لها .. صور

بفستان أبيض أنيق .. هايدي موسى تستعرض أناقتها في حفل غنائي .. صور

في الذكرى الـ150 لميلاده.. سرقة رفات المهاتما "غاندي" من نصب تذكاري