فيديو جراف|منة فضالى تثير الجدل بفستان زفاف

أثارت الفنانة منة فضالى، جدلا واسعا بسبب ارتدائها فستان الزفاف، حيث اعتقد جمهورها أنها ستدخل عش الزوجية.



الإطلالة المثيرة دفعت عددا من المتابعين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام إلى طلب زواجها فى أقرب وقت، فى الوقت الذى أكدت فيه لـ"صدى البلد" أنها لا تعيش قصة حب وأن خطوة الزواج بالنسبة لها مؤجلة.



وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد .

