التصنيف الائتماني للسعودية بين تقرير موديز وفيتش.. المملكة ترحب بالأول وتطالب بإعادة النظر في الثاني

المالية ترحب بتقرير موديز للإبقاء على المستويات السابقة

السعودية تطالب فيتش للتصنيف بإعادة النظر في خفضها للتصنيف الائتماني

وقال بيان من وزارة المالية أيضا إن المملكة أبدت ضبطا للنفس ونظرة متأنية في تعاملها مع هجوم 14 سبتمبر الذي قلص في البداية الإنتاج السعودي للنصف. وقالت إنه تمت استعادة إمدادات النفط السعودية بالكامل.





"فيتش" تخفض التصنيف الائتماني





رحبت وزارة المالية السعودية بالتقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني العالمية، ومنها "موديز"، التي أكدت تصنيف المملكة الائتماني عند مستوياتها السابقة، ما يعكس متانة اقتصادها ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وانطلاقها نحو بلوغ أهداف رؤية 2030 وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.فيما أعربت الوزارة عن تحفظها إزاء التقرير الصادر عن (وكالة فيتش للتصنيف الائتماني)، الذي منح المملكة العربية السعودية درجة (A)، خلافًا لتصنيفها السابق (A+) الذي حافظت عليه المملكة في تصنيفات الوكالة السابقة.وطالبت السعودية وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الاثنين بإعادة النظر في خفضها للتصنيف الائتماني للمملكة من ‭‭A+‬‬ إلى A بعد الهجوم على منشأتين نفطيتين سعوديتين، قائلة إن القرار "يبدو عليه الاستعجال" ولا يعكس الاستجابة السريعة للمملكة للحفاظ على إمدادات النفط العالمية.وأكدت الوزارة أن محافظة المملكة والشركات السعودية الكبرى على مستويات متقدمة في التصنيفات العالمية، تبرهن فاعلية الإجراءات التي تقوم بها المملكة في إطار تعزيز النمو الاقتصادي، إضافةً إلى الجهود التي قامت بها أرامكو السعودية في تعاملها مع الحادثة الإرهابية الأخيرة على معاملها في بقيق وخريص.الأمر الذي برهن على احترافيتها وكفاءتها في عدم توقف الإمدادات للأسواق العالمية جَرَّاء الأحداث الطارئة الأخيرة، ما يؤكد التفوق التشغيلي ومهارات إدارة المشاريع في هذه الشركة العالمية الرائدة.وقد تمكنت المملكة من استعادة الطاقة الإنتاجية والوصول إلى 11.3 مليون برميل يوميًا خلال شهر سبتمبر، على أن تبلغ 12 مليون برميل يوميًا مع نهاية نوفمبر، فيما ستبلغ الإمدادات الفعلية خلال شهر أكتوبر 9.89 مليون برميل يوميًا، وستحافظ المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، على الوفاء بتعهداتها الكاملة إزاء عملائها هذا الشهر.وأوضحت الوزارة أن ما تضمنه تقرير "فيتش" لا يعكس دلالات الاستجابة السريعة للمملكة في التعامل مع مثل هذه الأحداث الخطيرة، مؤكدةً أن سرعة استجابة ومرونة أرامكو السعودية عززت موثوقية الشركة في عمليات إمداد النفط إلى الأسواق العالمية، حاثةً فيتش على أن تعيد نظرتها - التي يبدو عليها الاستعجال - في التصنيف وأن تأخذ بعين الاعتبار استمرار واستقرار العرض الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأسواق العالمية.وأكدت الوزارة أن عجز الميزانية يقع ضمن خططها التي تم الإعلان عنها في الميزانية العامة للدولة للعام 2019، وأن حكومة المملكة ملتزمة بزيادة تركيز الاستثمار في المجالات الرئيسة لرؤية المملكة 2030 وتواصل العمل لتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق، كما أن لديها واحدًا من أقوى الاحتياطيات في العالم، إضافة إلى أن الأصول المالية لها تفوق التزاماتها.وقامت وكالة فيتش بتخفيض التصنيف الائتماني للسعودية من A+ إلى A مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن القرار يأتي في ظل الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها منشآت أرامكو.وأكدت فيتش أن تعامل أرامكو مع تداعيات هذا الحادث تبين متانة الشركة، وقدرتها على التعامل السريع والفعال مع حالات الطوارئ.وأوضحت الوكالة أن صافي احتياطيات وأصول السعودية الأجنبية يبقى من الأعلى بين الدول التي تقوم فيتش بتغطيتها.تجدر الإشارة إلى أن وكالتي موديز وستاندرد آند بورز قامتا بتثبيت التصنيف الائتماني للمملكة عقب حادث أرامكو.