تسريب صوتي يتضمن شفرات تدعو للتظاهر في دمياط .. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، تسريبا صوتيا، من دمياط، كان يدعو للتظاهر اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا.



وقال سيف محمود، مراسل قناة صدى البلد، إن هناك تخبطا غير عادي لدى أعضاء جماعة الإخوان، مشيرا إلى أنه كان هناك دعوة للنزول في مظاهرات اليوم في تمام الساعة 3 عصرا.



وأضاف ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن أعضاء الجماعة اتخذوا قرارا اليوم بنزول السيدات أولا، ليرصدوا ماذا سيحدث معهن، مشيرا إلى أن التسريب الصوتي به أكواد خاصة يفهمها أعضاء الجماعة.



وأوضح مراسل قناة صدى البلد، أن من بين هذه الشفرات، شفرة باسم "عزال"، وترمز للقيادي المسؤول عن هذا الجروب، مشيرا إلى أنهم تراجعوا مع فكرة تصدير السيدات.



