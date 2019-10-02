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تسريب صوتي يفضح دور المخابرات التركية في نقل الأسلحة إلى نيجيريا لنشر الفوضى

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:57 ص
تسريب يفضح دور المخابرات
تسريب يفضح دور المخابرات التركية في نقل الأسلحة لأفريقيا
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هاني حسين
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تسريبا صوتيا يكشف دور المخابرات التركية في نقل الأسلحة إلى نيجيريا لنشر الفوضى والخراب في القارة الإفريقية.

وهذا التسريب الصوتي بين كبير مستشاري رئيس الوزراء مصطفى فارانق، ومدير القلم الخاص بالخطوط الجوية التركية محمد قاراباش، عن تهريب أسلحة لنيجيريا عن طريق الخطوط الجوية التركية.

وقال مدير القلم الخاص بالخطوط التركية:" لقد طرحت عليك يا مصطفى أمر عمل الخاص بالنقل لدينا"، ورد عليه كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي:" لم ألتق السيد هاكان رئيس جهاز المخابرات لذا لم أتمكن من مراجعة الأمر".

وتابع مدير القلم الخاص بالخطوط التركية:" يا مصطفى يحملون عشرات المواد وتذهب إلى نيجيريا.. هل سيقتلون المسلمين أم المسيحيين؟.. لا أعرف ليكن في علمك انا في ورطة".
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