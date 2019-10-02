هل تجب تكاليف دراسة المرأة على زوجها؟ الإفتاء توضح.. فيديو

قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تحمل الزوج لتكاليف الدراسة الجامعية للزوجة يخضع للاتفاق قبل الزواج.



وأوضح"العجمي" في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجب على الزوج تحمل تكاليف دراسة زوجته الجامعية؟ أن والد الزوجة إذا اشترط على الزوج تحمل نفقات الدراسة، فيجب على الزوج الالتزام بما وافق عليه، أما إذا لم يشترط فلا يجب على الزوج، مشيرًا إلى أنه إن فعل هذا وأنفق على رحلة الدراسية، فإنه يؤجر ويعد هذا نوعًا من البر والمودة التي قال بنيت عليها البيوت في الإسلام.



ماذا قالت دار الإفتاء عن فتوى عدم وجوب نفقة الزوج لعلاج زوجته ؟

ذكرت دار الإفتاء أن القانون المصري ينص على وجوب نفقة الزوج لعلاج زوجته، مشيرةً إلى أن الفتاوى الموجودة في بعض كتب الفقه التي تنص على عدم وجوبها، تعد مرجعًا يعاد إليه في حالة التنازع القضائي وليس في الحالة الطبيعية التي تقتضي حسن العشرة والمودة.



وأضافت في فيديو بثته على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل نفقة علاج الزوجة واجبة على زوجها؟ أن هذا الرأي لا يُحسِن للزوج ترك نفقة علاج الزوجة مادام مقتدرًا على النفقة، مشيرةً إلى أن تكاليف علاج الزوجة من دواءٍ وأجرة طبيبٍ داخلةٌ ضمن النفقة الواجبة شرعًا على الزوج تجاه زوجته تبعًا لقدرة الزوج المالية يُسْرًا أو عُسْرًا.



وأوضحت أن هذه النفقة تنزل منزلة الأصل من طعامٍ وشرابٍ وكساءٍ إن لم تكن أَوْلَى من ذلك جميعًا؛ فقد يصبر الإنسان على الجوع والعطش، لكنه لا يصبر في الغالب على المرض، لافتًا إلى أن وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية قضاءً، وهو الموافق لمقاصد الشرع الشريف، وفيه عرفانٌ لفضل الزوجة التي لا تألو جهدًا في خدمة زوجها والعكوف على تربية الأولاد.