في المدارس الخاصة والدولية.. تعليمات بتحصيل المصروفات القانونية بالعملة المصرية وتدريس المواد القومية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها حريصة كل الحرص على متابعة التزام المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بالرسوم الدراسية القانونية، والكثافات المقررة، وتحية العلم، وارتداء الزي المدرسي، وتدريس المواد القومية.





وقالت وزارة التربية والتعليم: إنها قد أصدرت تعليمات رسمية توصي بالالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم (401) لسنة 2016، وإعلان المصروفات الدراسية بالجنيه المصري في مكان ظاهر بالمدرسة، وتحصيل المصروفات الدراسية بالعملة الرسمية المصرية.





كما شددت وزارة التربية التربية والتعليم، على تفعيل الرقابة المستمرة للمدارس الخاصة، ومتابعة إلتزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لتلك الضوابط.





وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن نسب الشرائح المقررة لرسوم التعليم بالمدارس الخاصة( عربي/ لغات)، والمدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية مثل العام الماضي كما يلي: 25% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها أقل من 2000 جنيه ، و20% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه ، و15% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه ، و10% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 5000جنيه إلى أقل من 10000 جنيه ، و7% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 10000 جنيه فأكثر.





وتم التأكيد على عدم جواز الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالى لتسوية العجز فى ميزانيات المدارس المشار إليها بعاليه(إن وجد) فيتم احتساب أيهما أكبر ، وعلى أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية سرعة إعداد نشرات المصروفات بإعلانها فى المدارس، والإعلان على موقع الوزارة قبل بداية العام الدراسي وفقًا لما سبق.





و بالنسبة للمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) ، يسري العمل بموجب القرار الوزارى(174) لسنة 2017 ، مع العودة لتطبيق الزيادة المحددة بنسبة 7% بدلًا من 14 % على كافة الطلاب والصفوف المرخصة للمدرسة سواء الباقين أو المستجدين على أن تحسب النسبة على مصروفات سنة الأساس 2015/2016 ما عدا المدارس التى تم الموافقة على تسوية العجز بها من اللجنة العليا للمدارس ذات طبيعة خاصة(دولية) فيتم الحصول على الزيادة المقررة بالقرار الوزاري المذكور أو الزيادة المقررة لتسوية العجز أيهما أكبر.





كما تم تحديد شرائح بنسب متدرجة تحدد بحسب قيمة خدمة السيارة باللائحة الداخلية بالمدارس الخاصة (العربي، واللغات، ومدارس الجمعيات التعاونية التعليمية) وفقًا للنسب الآتية: خدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من 1000 جنيه إلى أقل من 2000 جنيه نسبة الزيادة 45% ، و خدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه نسبة الزيادة 40% ، وخدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من 3000 جنيه إلى أقل من 4000 جنيه نسبة الزيادة 35% ، و خدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من 4000 جنيه إلى أقل من 6000 جنيه نسبة الزيادة 30 % ، و خدمة السيارة التى تبدأ من 6000 جنيه فأكثر تكون نسبة الزيادة 25% ، مع الأخذ فى الاعتبار أن تطبق هذه الزيادة على المدارس التى لم تحصل على إعادة تقييم لمصروفات السيارة.



