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احتفال الأهلي مساء.. أحمد موسى يكشف فبركة قناة مكملين حول مظاهرات عصر اليوم.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:39 ص
أحمد موسى يكشف فبركة
أحمد موسى يكشف فبركة قناة مكملين حول مظاهرات عصر اليوم
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عمرو ممدوح
كشف الإعلامي أحمد موسى، لقطات مفبركة عرضتها قناة مكملين الإخوانية، مشيرًا إلى أنه تم عرض فيديو قديم لاحتفال جماهير الأهلي، على أنها مظاهرة اليوم في تمام الساعة الثالثة.

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المُذاع على فضائية «صدى البلد» أن الفيديو واضح أنه مصوّر مساءً، متسائلاً: "كيف يكون هذا الفيديو من مظاهرة عصر اليوم".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الفيديو يعود لاحتفال جماهير النادي الأهلي بالفوز في مباراة السوبر أمام نادي الزمالك، موجهًا حديثه لمذيع القناة: "يا حسام يا إرهابي بتعرض فيديوهات مفبركة؟".

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