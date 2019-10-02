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فن

أخبار الفن | وفاة نجل ريم البارودى درامياً.. وقصة حلا شيحة مع عمليات التجميل

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:17 ص
نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

دخلت الفنانة ريم البارودى، قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة، عبر موقع يوتيوب، في أحد مشاهد مسلسل "قيد عائلى".

أثارت الفنانة حلا شيحة جدلا واسعا بعد أن اعترفت بأنها أجرت عملية تجميل فى عظمة الأنف نافية تماما إجرائها لعملية تجميل لتكبير الشفايف وهو الأمر الذى فتح ملف الفنانات اللاتى خضعن إلى إجراء عمليات تجميل.

نشرت الفنانة كندة علوش تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تدافع فيه عن مهرجان الجونة واطلالات بعض الفنانات المثيرة للجدل والتى كانت محل اهتمام اكبر من المهرجان السينمائى.

حرصت النجمة نسرين طافش على كشف وجه آخر فى حياتها الشخصية لكاميرا صدى البلد أثناء لقائها على هامش مهرجان الجونة السينمائى.

تشهد قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب منافسة بين عدد من الأغانى والأعمال الدرامية ، التى تسعى للتواجد بالقائمة التى تضم 50 فيديو هي الأعلى مشاهدة فى مصر.

أعلنت قنوات ON E و DMC عن عرض فيلم "الممر" لأول مرة على التلفزيون.

أكد انتشال التميمى مدير مهرجان الجونة السينمائى أنه لن يسعى خلال العام المقبل للعمل على أى تغيير طارئ بسبب انطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى فى جدة.

حرص مهرجان الجونة السينمائى على الإحتفاء بالنجم محمد هنيدى بطريقة خاصة من خلال مقطع مصور يضم عدد كبير من أشهر أعماله.

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