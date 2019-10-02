Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سنواجه الوضع كالرجال.. أول تعليق من مدرب توتنهام عقب الهزيمة 2 - 7 من البايرن

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:55 ص
الأرجنتيني مارويسيو
الأرجنتيني مارويسيو بوكيتينو
Advertisements
محمد رشاد
أكد الأرجنتيني مارويسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، على ضرورة مواجهة الوضع الحالي الذي يمر به السبيرز بعد الهزيمة الساحقة بنتيجة (7-2) على يد بايرن ميونيخ الألماني في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال بوكيتينو بعد المباراة: "لقد حان الوقت الآن للاتحاد سويًا، لا يمكننا التحدث الآن، اليوم هي اللحظة التي نعرف فيها ما نشعر به وكلنا نشعر بخيبة أمل.. المشاعر ليست جيدة جدا، ويجب في هذه اللحظة أن تكون هادئًا".

وأضاف المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي: "بعد تلك النتيجة لن يكون هناك صراخ، أشعر بخيبة أمل كبيرة، شعوري سيء للغاية.. عندما تستقبل سبعة أهداف عليك الوقوف وتكون قاسيًا، لكن الشيء الأكثر أهمية هو المضي قدما وتقييم الفريق هو أصعب شيء".

وأكمل المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي،: "نحن بحاجة إلى المضي قدمًا، الأمر أصبح نفسيًا الآن ، ومن المضر أكثر التحدث إلى بعضنا البعض ويجب ألا نتسرع في الحكم، وعلينا مواجهة الوضع كالرجال ونكون أقوى من أجل إعادة الثقة وتغيير ذلك الشعور السيء".

وأتم مدرب السبيرز، قائلا: "كان شعوري جيدًا بعد 30 دقيقة، أول نصف ساعة كانت أفضل لحظاتي في إدارة الفريق هذا الموسم، لكن لم يتوقع أحد هذه النتيجة، بايرن يملك لاعبين موهوبين، كانت المباراة غريبة ولم يحالفنا الحظ ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد تصدرها التريند.. شاهد| أبرز 10 إطلالات أنيقة لـ ريم البارودي

متجوزين عن حب مش عشان الفلوس .. مروة الأزلي في ظهور نادر مع زوجها سامح الصريطي.. شاهد

حجم الوسط يسبب الضعف الجنسي عند الرجال

نجل شقيق الزوج نفذ الجريمة.. حل لغز مذبحة أبو النمرس

فى عيد ميلادها.. البساطة عنوان إطلالات هازال كايا.. صور

هيلاري كلينتون تحكي عن خيانة زوجها لها مع متدربة في البيت الأبيض.. فيديو

Advertisements

محمد صلاح يرد على استبعاده من منتخب مصر بهذه الطريقة.. صور

شاهد.. تركي آل شيخ يهين أمير قطر بهذه الطريقة

عيب وحرام .. تركي آل الشيخ يدافع عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

وقعت بدون مقابل.. نجم الأهلي السابق يكشف كواليس انتقاله إلى الزمالك

اخبار الرياضة.. تركي آل شيخ يدافع عن الخطيب ويهين أمير قطر.. محمد صلاح يرد على استبعاده من منتخب مصر

تعليق مثير من أحمد حسن على أزمة النادي الأهلي ورئيس الزمالك.. فيديو

احذروا .. تسجيل الأهداف مع فايلر يهدد لاعبي الأهلي بالاستبعاد

الأهلي في خطر قبل مواجهة الإنتاج الحربي.. ماذا سيفعل فايلر أمام مختار

نجم الزمالك بعد الاستغناء عنه: أمير مرتضى قال لي ملكش فلوس بعد ما طلبوا مني تسجيل فيديو أشكر فيه رئيس النادي

ننفرد بنشر كواليس بيان الأهلي الناري ضد رئيس الزمالك

مصادر بالكاف.. تأهل الزمالك لدور المجموعات في البطولة الأفريقية.. فيديو

شهم ونبيل.. النادي الأهلي يشيد بموقف تركي آل شيخ من تجاوزات رئيس الزمالك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستومك يبرز خصرها الصغير.. الجمهور يشبه رشا مهدي بـ سعاد حسني

يقبرني الأزرق.. هيفاء وهبي بـ اطلالة عصرية

دومينيك حوراني تثير الجدل بفستان جريء.. والجمهور: صدمتينا