تسريب صوتي يكشف تآمر اسطنبول على سوريا ودور المخابرات والجيش التركي

عرضت فضائية " إكسترا نيوز"، تسريباً صوتياً يكشف دور الاستخبارات والجيش والخارجية التركية في التآمر على سوريا من داخل اسطنبول.





وهذا التسريب الصوتي بين هاكان فيدان رئيس منظمة الاستخبارات الوطنية في 2013، وفريدون سينيرلي أوغلو كبير مستشاري وزير الخارجية في عام 2013، وأحمد داود اوغلو وزير الخارجية التركي في عام 2013، وياشارجولار الرئيس الثاني لهيئة الأركان العامة في عام 2013.





ودار الحوار بين الأربعة على النحو التالي:"

«إذا أرسلنا الدبابات إلى هناك فماذا ستكون عواقب ذلك..