تسريب صوتي يكشف تآمر اسطنبول على سوريا ودور المخابرات والجيش التركي

عرضت فضائية " إكسترا نيوز"، تسريباً صوتياً يكشف دور الاستخبارات والجيش والخارجية التركية في التآمر على سوريا من داخل اسطنبول.
وهذا التسريب الصوتي بين هاكان فيدان رئيس منظمة الاستخبارات الوطنية في 2013، وفريدون سينيرلي أوغلو كبير مستشاري وزير الخارجية في عام 2013، وأحمد داود اوغلو وزير الخارجية التركي في عام 2013، وياشارجولار الرئيس الثاني لهيئة الأركان العامة في عام 2013.
ودار الحوار بين الأربعة على النحو التالي:"
«إذا أرسلنا الدبابات إلى هناك فماذا ستكون عواقب ذلك..
بدون أي تنسيق لابد أن ننتهز فرصتنا من حيث ميزان القوى ..
لهذا نريد ان نحصل على تنسيق الاستخبارات التركية..
لكن على المدى البعيد سيوجد عمل علينا إنهاؤه حيث إنه لايوجد أي معنى استراتيجي لأي مفهوم هناك
الآن لو خضنا حربا سنخطط لهذا من جديد..
إذا استدعى الأمر سأرسل 4 الرجال إلى الجهة المقابلة وسألقي 8 صواريخ على مساحة فارغة..
هذه ليست مشكلة وإذا لزم الأمر سينتج هذا..
القوات متواجدة هناك منذ عام»