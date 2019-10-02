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رياضة

مورينيو يكشف موقفه من التدريب في الدوري السعودي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:42 ص
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
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محمد رشاد
كشف جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن موقفه من توليه مهمة تدريبية في المملكة العربية السعودية. 

وقال جوزيه على هامش الحدث في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية: "لم تأت لي عروض سابقًا من أندية سعودية، من ناحية الفكرة ليس لدي مانع، تلقيت في وقت سابق عرضا من الصين ورفضته لرغبتي في البقاء في أوروبا وتدريب أحد الأندية الكبيرة، فالأمور المالية ليست كل شيء".

وأتم: "سأعود إلى بلادي بعد تواجدي في السعودية، والتي يمكن أن أعود إليها حال تلقي عرض مناسب".

ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا ووزير هيئة الترفيه في السعودية، فيديو عبر حسابه على تويتر يجمعه بـ مورينيو، متمنيًا توليه مهمة التدريب في المملكة مستقبلًا.
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