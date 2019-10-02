مورينيو يكشف موقفه من التدريب في الدوري السعودي

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن موقفه من توليه مهمة تدريبية في المملكة العربية السعودية.





وقال جوزيه على هامش الحدث في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية: "لم تأت لي عروض سابقًا من أندية سعودية، من ناحية الفكرة ليس لدي مانع، تلقيت في وقت سابق عرضا من الصين ورفضته لرغبتي في البقاء في أوروبا وتدريب أحد الأندية الكبيرة، فالأمور المالية ليست كل شيء".





وأتم: "سأعود إلى بلادي بعد تواجدي في السعودية، والتي يمكن أن أعود إليها حال تلقي عرض مناسب".



