أحمد موسى يكشف عن هوية الإرهابي مؤسس جروب شباب مصر الواعي.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن هوية مؤسس جروب إخواني يدعى "شباب مصر الواعي"، بعرض فيديو مصور له، مشيرا إلى أنه هارب في قطر.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه يكشف عنه لأول مرة، مشيرا إلى أن هذا الإرهابي محكوم عليه بالمؤبد، وهارب في أحضان تميم، أمير قطر.



من جهته، قال سيف محمود، مراسل قناة صدى البلد، خلال الفيديو، إنه من القدريات الغريبة أن هذا الإرهابي اسمه الحقيقي محمد علي، مشيرا إلى أنه محكوم عليه في قضية إرهاب.



