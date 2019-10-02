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رياضة

الجزيرة المطروحي يضم لاعب حرس الحدود

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:43 ص
الجزيره المطروحي
الجزيره المطروحي يضم لاعب حرس الحدود
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رباب الهوارى
نجح مسئولو مجلس ادارة نادي الجزيرة المطروحى، برئاسة حمدي حفيظ الجميعي، في إتمام التعاقد مع محمود عثمان لاعب حرس الحدود والحمام لمدة موسمين، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

ووقع محمود عثمان علي عقود انضمامه لصفوف الجزيرة المطروحى في حضور رئيس النادي الحاج حمدي حفيظ الجميعي ووكيل اللاعب محمد نصار، وادارى الفريق .

وقال محمد نصار وكيل اللاعب، في تصريحات لـ”صدى البلد "إن محمود عثمان لاعب حرس الحدود والحمام السابق، سعيد للغاية لانضمامه للجزيرة المطروحي،وان العديد من الأندية تدخلوا للتفاوض مع اللاعب لضمه ولكن رغبة اللاعب حسمت الصفقة لصالح الجزيرة المطروحى ،وتوقع تقديم مستوى متميز للاعب خلال الموسم الجديد .

يذكر أن الجهاز الفنى قد استقر علي ارسال القائمة الأولى للفريق الأول وتضم كلا من :
1. أحمد خير 
2. عبيد علي
3. محمد نور
4. إسماعيل بدر
5. أحمد حجازي
6. حسام خليل 
7. عبدالله كوليبالي
8. محمد بدر 
9. سعد مارادونا
10. جبريل لاوال
11. أحمد سمير 
12. عبدالرحمن شحاته 
13. ربيع يسري .
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