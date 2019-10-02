عجوز تستغيث لإعادة صرف مقررات التموين لها بعد توقف بطاقة الأسرة

طالبت الحاجة نيرة محمد عطية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بإعادة تفعيل بطاقة التموين الخاصة بأسرتها، والتى توقفت منذ 6 أشهر بعد وفاة زوجها.
وقالت الحاجة نيرة فى رسالتها: "عنوانى الحالى 121 شارع السودان، حيث توفى زوجى، وتقدمت بشهادة الوفاة، ومن يومها والدنيا اتلخبطت، وأنا أرملة عجوز عندى 70 سنة".
للتواصل مع الحالة: 01270551022
ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
وقالت الحاجة نيرة فى رسالتها: "عنوانى الحالى 121 شارع السودان، حيث توفى زوجى، وتقدمت بشهادة الوفاة، ومن يومها والدنيا اتلخبطت، وأنا أرملة عجوز عندى 70 سنة".
للتواصل مع الحالة: 01270551022
ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360