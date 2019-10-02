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بين الناس

عجوز تستغيث لإعادة صرف مقررات التموين لها بعد توقف بطاقة الأسرة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:31 ص
صدى البلد
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وسام مختار
طالبت الحاجة نيرة محمد عطية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بإعادة تفعيل بطاقة التموين الخاصة بأسرتها، والتى توقفت منذ 6 أشهر بعد وفاة زوجها.

وقالت الحاجة نيرة فى رسالتها: "عنوانى الحالى 121 شارع السودان، حيث توفى زوجى، وتقدمت بشهادة الوفاة، ومن يومها والدنيا اتلخبطت، وأنا أرملة عجوز عندى 70 سنة".

للتواصل مع الحالة: 01270551022

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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