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بين الناس

أهالي سيدى بشر بالإسكندرية يشتكون من الكلاب الضالة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:03 م
صدى البلد
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وسام مختار
أرسل عدد من سكان حى سيدى بشر بالإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة

وقال كمال عبدالعاطى فى رسالته : نعانى من انتشار الكلاب الضالة بالإضافة إلى نباحها المستمر مما يسبب الذعر للجميع .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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