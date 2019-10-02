أهالي سيدى بشر بالإسكندرية يشتكون من الكلاب الضالة

أرسل عدد من سكان حى سيدى بشر بالإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة
وقال كمال عبدالعاطى فى رسالته : نعانى من انتشار الكلاب الضالة بالإضافة إلى نباحها المستمر مما يسبب الذعر للجميع .
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
وقال كمال عبدالعاطى فى رسالته : نعانى من انتشار الكلاب الضالة بالإضافة إلى نباحها المستمر مما يسبب الذعر للجميع .
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360