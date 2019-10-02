أهالي سيدى بشر بالإسكندرية يشتكون من الكلاب الضالة

أرسل عدد من سكان حى سيدى بشر بالإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة



وقال كمال عبدالعاطى فى رسالته : نعانى من انتشار الكلاب الضالة بالإضافة إلى نباحها المستمر مما يسبب الذعر للجميع .



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