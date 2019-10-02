مياه المجاري وصلت الحنفيات.. سكان شارع 10 فى أرض اللواء يستغيثون بالمسئولين

يعاني سكان شارع ١٠ بأرض اللواء بمحافظة الجيزة، من طفح مياه الصرف الصحي المستمر واختلاطها بمياه الشرب، حيث أكد الأهالي أن اختلاط المياه يعود إلى أكثر من سبعة أشهر ووجه الأهالي نداءات كثيرة ولا أحد يبالي، وهو الأمر الذي ينذر بكارثة صحية وبيئية كبيرة تضر بالمواطنين.



وقالت نجية السيد ، التي تبلغ ٤٥ عاما ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : إن مياه الشرب اختلطت بالصرف الصحى وتقدمنا بالشكوى من اختلاط مياه المجاري بمياه البيوت ولكن دائما نسمع كلمة مجرد شكوك ، وقمنا بإبلاغ شركة مياه الشرب والصرف الصحى عدة مرات بالواقعة، وأن مذاق المياه ولونها تغير، قائلة: بشم ريحة المجاري في المياه، ما يهدد حياتنا وحياة أطفالنا بالخطر .



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