التفاصيل الكاملة لحفل نداء شرارة في دار الأوبرا المصرية.. صور

أحيت الفنانة نداء شرارة، مساء أمس، الثلاثاء حفلا غنائيا ناجحا على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بصحبة الفنانة رنا سماحة.





وبدأت نداء شرارة، الحفل بغناء اغنية يا حبيبتي يا مصر بالاشتراك مع رنا سماحة، من ثم قامت بغناء اغنية بعدو عطرك، وقدمت عددا من الاغاني الميديلي، كما غنت فلكلورا أردنيا، و غنت عدداً آخر من الاغاني منها سهرانة انا، و حبيتك بالتلاتة، وبهواك انا، و انت عمري.





كما طلبت نداء شرارة، من رنا سماحة الصعود على المسرح في نهاية الحفل لاختتامه سويا، وقاما بغناء أغنية "تراب امشير"، من ثم قدما أغنية لنداء شرارة، وسط تفاعل كبير من الجمهور .



