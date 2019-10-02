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فن

التفاصيل الكاملة لحفل نداء شرارة في دار الأوبرا المصرية.. صور

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:16 ص
نداء شرارة
نداء شرارة
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آيه عاطف
أحيت الفنانة نداء شرارة، مساء أمس، الثلاثاء حفلا غنائيا ناجحا على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بصحبة الفنانة رنا سماحة.

وبدأت نداء شرارة، الحفل بغناء اغنية يا حبيبتي يا مصر بالاشتراك مع رنا سماحة، من ثم قامت بغناء اغنية بعدو عطرك، وقدمت عددا من الاغاني الميديلي، كما غنت فلكلورا أردنيا، و غنت عدداً آخر من الاغاني منها سهرانة انا، و حبيتك بالتلاتة، وبهواك انا، و انت عمري.

كما طلبت نداء شرارة، من رنا سماحة الصعود على المسرح في نهاية الحفل لاختتامه سويا، وقاما بغناء أغنية "تراب امشير"، من ثم قدما أغنية لنداء شرارة، وسط تفاعل كبير من الجمهور .

وعلى جانب آخر تعمل نداء شرارة، على اختيار أغاني ألبومها الجديد تمهيدا لطرحه في شكل أغاني سينجل خلال الفترة القليلة المقبلة.
التفاصيل الكاملة لحفل نداء شرارة في دار الأوبرا المصرية.. صور
التفاصيل الكاملة لحفل نداء شرارة في دار الأوبرا المصرية.. صور
التفاصيل الكاملة لحفل نداء شرارة في دار الأوبرا المصرية.. صور
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