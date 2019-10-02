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رياضة

رد فعل حاسم من النادي الأهلي حال تكرار تجاوزات مرتضى منصور.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:26 ص
مرتضى منصور والخطيب
مرتضى منصور والخطيب
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محمد رشاد
كشف محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن موقف مجلس إدارة القلعة الحمراء، حال تكرار تجاوزات رئيس مجلس إدارة الزمالك، واستمرار الخروج عن النص.

وقال محمد عثمان، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "كان هناك ‏مزيد من الخروج عن النص والتطاول اختلف هذه المرة في تناول سيدات محصنات بأساليب رخيصة".‏

وأكمل المستشار القانوني للنادي الأهلي: "إذا تكررت التجاوزات في حق مجلس الإدارة سيكرر الأهلي مخاطباته للجهات التي خاطبها من قبل، لاتخاذ ‏الإجراءات القانونية، ومنع هذه التجاوزات".‏

وأضاف المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن "لجنة القيم في اللجنة الأوليمبية استدعت محمود الخطيب رئيس الأهلي من قبل للإدلاء بأقواله، لكن هل الحصانة ‏البرلمانية تحول بين النائب وبين تطبيق القانون عليه".‏

وعلّق المستشار القانوني للنادي الأهلي، على تغريدة تركى آل شيخ، قائلًا: "نشكر تركى آل شيخ والجماهير الرافضة للتجاوزات"‏.
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