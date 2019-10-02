أحمد موسى: الحكومة تحرج الرئيس.. والبرلمان رفع الطبطبة عنها.. فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة تضمنت عرض تسريبات حصرية، وفتح ملف دور الأحزاب في الحياة السياسية، وغيرها من الموضوعات الهامة ..
أحمد موسى مهاجما الحكومة: والله بتحرجوا الرئيس السيسي ..فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس النواب انتفض اليوم ضد الحكومة، موجهًا حديثه للحكومة، "والله بتحرجوا الرئيس".
تسريب صوتي يتضمن شفرات تدعو للتظاهر في دمياط .. فيديو
عرض الإعلامي أحمد موسى، تسريبا صوتيا، من دمياط، كان يدعو للتظاهر اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا.
وقال سيف محمود، مراسل قناة صدى البلد، إن هناك تخبطا غير عادي لدى أعضاء جماعة الإخوان، مشيرا إلى أنه كانت هناك دعوة للنزول في مظاهرات اليوم في تمام الساعة 3 عصرا.
متحدث النواب: رفعنا الطبطبة من الحكومة ودلوقتي هنطبطب على الشعب .. فيديو
قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، " رفعنا الطبطبة من على الحكومة، ودلوقتي بنطبطب على الشعب".
الثورة يوم 24 أكتوبر.. أحمد موسى يدعو للمشاركة في هاشتاج ارحل يا تميم ..فيديو
دعا الإعلامي أحمد موسى، للمشاركة في هاشتاج "ارحل يا تميم"، مشيرًا إلى أن القطريين يدعون لقيام ثورة في قطر، يوم 24 أكتوبر.
تشغيلها بكل الوزارات.. أحمد موسى: الأغاني الوطنية بتفرس الإخوان.. فيديو
طالب الإعلامي أحمد موسى، الوزارات بتشغيل أغاني انتصارات أكتوبر في كل المباني التابعة لها، قائلا: "الأغاني الوطنية بتفرس الإخوان".
أحمد موسى يعرض تسريبات عن خلافات بين أعضاء جروب سري بسبب عدم الاستجابة للمظاهرات ..فيديو
عرض الإعلامي أحمد موسى، تسريبات من جروب تم اختراقه يحمل اسم "مكملين"، دعا إلى النزول في مظاهرات اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرًا، قائلًا "الإخوان بيتخانقوا وبيردوا على بعض في الرسايل".
أحمد موسى مهاجما الحكومة: والله بتحرجوا الرئيس السيسي ..فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس النواب انتفض اليوم ضد الحكومة، موجهًا حديثه للحكومة، "والله بتحرجوا الرئيس".
تسريب صوتي يتضمن شفرات تدعو للتظاهر في دمياط .. فيديو
عرض الإعلامي أحمد موسى، تسريبا صوتيا، من دمياط، كان يدعو للتظاهر اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا.
وقال سيف محمود، مراسل قناة صدى البلد، إن هناك تخبطا غير عادي لدى أعضاء جماعة الإخوان، مشيرا إلى أنه كانت هناك دعوة للنزول في مظاهرات اليوم في تمام الساعة 3 عصرا.
متحدث النواب: رفعنا الطبطبة من الحكومة ودلوقتي هنطبطب على الشعب .. فيديو
قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، " رفعنا الطبطبة من على الحكومة، ودلوقتي بنطبطب على الشعب".
الثورة يوم 24 أكتوبر.. أحمد موسى يدعو للمشاركة في هاشتاج ارحل يا تميم ..فيديو
دعا الإعلامي أحمد موسى، للمشاركة في هاشتاج "ارحل يا تميم"، مشيرًا إلى أن القطريين يدعون لقيام ثورة في قطر، يوم 24 أكتوبر.
تشغيلها بكل الوزارات.. أحمد موسى: الأغاني الوطنية بتفرس الإخوان.. فيديو
طالب الإعلامي أحمد موسى، الوزارات بتشغيل أغاني انتصارات أكتوبر في كل المباني التابعة لها، قائلا: "الأغاني الوطنية بتفرس الإخوان".
أحمد موسى يعرض تسريبات عن خلافات بين أعضاء جروب سري بسبب عدم الاستجابة للمظاهرات ..فيديو
عرض الإعلامي أحمد موسى، تسريبات من جروب تم اختراقه يحمل اسم "مكملين"، دعا إلى النزول في مظاهرات اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرًا، قائلًا "الإخوان بيتخانقوا وبيردوا على بعض في الرسايل".