شبان المراغة يضم مدافع نادي المراغة استعداداً للقسم الثالث

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي شبان المراغة، في إتمام التعاقد مع اللاعب علي الزهري، مدافع فريق المراغة في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثالث موسم 2019 /2020.





ووقع علي الزهري، على عقود انضمامه لصفوف فريق شبان المراغة لمدة موسمين في حضور مسئولى لجنة التعاقدات ومسئولي مجلس الإدارة والجهاز الفنى للفريق.





وينافس فريق شبان المراغة في دوري القسم الثالث خلال الموسم الجديد برفقة أندية المراغة، وأهلي المنشأة، ومكة المكرمة، وأخميم ومركز شباب البلينا، ومركز شباب ساحة سوهاج، وقنا الرياضي، وقفط.



