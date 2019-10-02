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أخبار البلد

عميدة كلية الإعلام سابقاً: يجب أن تبتعد وسائل الإعلام عن النقل الأعمى من السوشيال ميديا

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:13 ص
دكتورة جيهان يسرى
دكتورة جيهان يسرى أستاذ الإعلام
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أمل مجدى
أكدت الدكتورة جيهان يسري، عميد كلية الإعلام السابق بجامعة القاهرة، أنه يجب احترام حق الغير فى عدم نشر الأسماء والصور خاصة ما يتعلق بالجرائم .

وقالت عميد كلية الإعلام السابق بجامعة القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن نشر ذلك يؤذي الأسرة بأكملها، لافتة إلى أن رسالة الإعلام الأساسية هي التوعية من الظواهر الخطيرة الموجودة فى المجتمع حتى يحذر غيرهم .

وأشارت عميد كلية الإعلام السابق بجامعة القاهرة، إلى أن بعض القضايا مثل الاعتداء على الأطفال تثير انتباهنا لبعض المشكلات الموجودة فى المجتمع مثل تغيير قانون الأحوال الشخصية وانتشار العنف ضد الأطفال بسبب المشاكل الأسرية لذلك علينا التركيز على مثل هذه القضايا الهامة

ونوهت عميد كلية الإعلام السابق بجامعة القاهرة، إلى أن بعض وسائل الإعلام تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعى فى نشر أخبار أغلبها مفبرك وغير صحيح دون تحري الدقة والصواب ، لذلك أعربت عن سعادتها بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعدم تناول أى قضية موضع التحقيق.
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