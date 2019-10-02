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فن

عرض فيلم ورد مسموم في سينما بلاك آند وايت.. غداً

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:43 ص
ورد مسموم
ورد مسموم
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آيه عاطف
تعرض أكاديمية" بلاك أند وايت"، لصناعة السينما والإعلام، غدًا الخميس، فيلم" ورد مسموم "، وعقد ندوة عقب عرض الفيلم للجمهور العام، بحضور أحمد فوزي صالح مؤلف ومخرج الفيلم والناقد السينمائي رامي المتولي.

و يتم فتح باب المناقشة والتساؤلات حول كيفية صناعة الفيلم مع المشاهدين، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء، بقاعة السينما الخاصة بالأكاديمية.

يذكر أن فيلم "ورد مسموم" شارك فى عدة مهرجانات بمختلف أنحاء العالم وحصد العديد من الجوائز , كما أنه مرشحا لجائزة الاوسكار كأفضل فيلم مصري.
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