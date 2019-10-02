10 فعاليات فنية وثقافية وتوعوية في فروع قصر ثقافة الجيزة

قدّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة، حيث شهد قصر ثقافة الجيزة ورش تدريب على الغناء والعزف على الآلات للرواد.



وأعدت مكتبة ساقية مكي لوحة فنية بمناسبة بدء عام دراسي جديد باستخدام الألوان الخشب بحضور مجموعة من الأطفال.



وأقام بيت ثقافة الباويطي معرض فني للمواهب في الرسم وتم تكريم جميع الموهوبين وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.



ونظمت مكتبة منشأة البكاري من داخل مدرسة منشأة البكاري الابتدائية ورشة رسم عن الأهرامات ونهر النيل باستخدام الألوان الخشب مع للأطفال.



كما أقام مركز طفل أحمد عرابي من داخل حضانة براعم الإيمان عرض للعرائس القفازية .



ونظّمت مكتبة الشيخ زايد مسابقة ثقافية عن الأصوات فى الطبيعة تضمنت أسئلة عن بعض أصوات الحيوانات مثل الأسد والفيل والدب والخروف والظبي والنعام والغزل وغيرها من الحيوانات والطيور وصوت الماء والمطر والشجر والعديد من الاصوات فى الطبيعة، الي جانب ورشة رسم وتلوين رسومات مطبوعة باستخدام الألوان الفلوماستر للأطفال.



ونفّذ بيت ثقافة كرداسة ورشة تعليم التفصيل لعمل جيبه باستخدام القماش للسيدات.



كما نفّذ بيت ثقافة زنين ورشة فنية عن بداية العام الدراسى باستخدام الألوان الخشب للأطفال.



وعقدت مكتبة الكوم الأحمر ورشة حكي عن بداية العام الدراسي دارت عن كيفية استقبال العام الدراسي بطاقة إيجابية وتنظيم الوقت في المذاكرة ووضع خطة للنجاح والتفوق كهدف أساسي من خلال اﻻستعداد النفسي للمذاكرة.



وفي مكتبة بولاق الدكرور، عقدت ورشة حكي عن "نبذ العنف" ودارت عن تعريف مصطلح العنف على أيّ سلوك عدوانيّ غير لائق يقوم به شخص بالاعتداء على الآخرين بطريقة ما.



بينما نظّم بيت ثقافة صفط اللبن محاضرة بعنوان "الفلاح المصري نموذج للكفاح "وتضمنت دور الفلاح في الاقتصاد المصري ودور الدولة اتجاهه.