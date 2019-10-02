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مرأة

نحافة بعد الولادة.. حنان مطاوع في اطلالة محتشمة والجمهور: السلطانة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:15 ص
حنان مطاوع
حنان مطاوع
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رنا عصمت
ظهرت الفنانة حنان مطاوع بـ اطلالة رقيقة، وجذابة للغاية، وقد بدا عليها خسارة الوزن الملحوظة، خلال حضورها حفل تكريم راديو انجرى، وتألقت مرتدية جيب أسود فى أبيض وبلوزة شيفون أسود، وهو ما أبرز بشكل كبير من أنوثتها.

وقامت حنان مطاوع برفع شعرها إلى الأعلى بطريقة ناعمة وجذابة، وذلك بعمله كحكة، مع ترك بعض الخصلات المنسدلة على وجهها، ولم تتكلف في وضع المكياج، فقد أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع الآي لاينر، واختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه.

ولم تتكلف حنان مطاوع في ارتداء الإكسسوارات، حيث إنها اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الفضي، والإمساك بحقيبة يد بسيطة من نفس لون الإكسسوارات، وهو ما أكمل من إطلالتها بشكل ناعم، ورقيق.
نحافة بعد الولادة.. حنان مطاوع في اطلالة محتشمة والجمهور: السلطانة
نحافة بعد الولادة.. حنان مطاوع في اطلالة محتشمة والجمهور: السلطانة
نحافة بعد الولادة.. حنان مطاوع في اطلالة محتشمة والجمهور: السلطانة
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