نحافة بعد الولادة.. حنان مطاوع في اطلالة محتشمة والجمهور: السلطانة

ظهرت الفنانة حنان مطاوع بـ اطلالة رقيقة، وجذابة للغاية، وقد بدا عليها خسارة الوزن الملحوظة، خلال حضورها حفل تكريم راديو انجرى، وتألقت مرتدية جيب أسود فى أبيض وبلوزة شيفون أسود، وهو ما أبرز بشكل كبير من أنوثتها.





وقامت حنان مطاوع برفع شعرها إلى الأعلى بطريقة ناعمة وجذابة، وذلك بعمله كحكة، مع ترك بعض الخصلات المنسدلة على وجهها، ولم تتكلف في وضع المكياج، فقد أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع الآي لاينر، واختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه.



