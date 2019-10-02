ماذا فعل الأهلي تحت صافرة محمد الصباحي قبل مباراة الإنتاج الحربي

أسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري مهمة إدارة لقاء الأهلي والإنتاج الحربي لـ محمد الصباحي، وإدارة لقاء مصر للمقاصة والزمالك لـ محمد عادل.



وأدار الصباحي 9 مباريات سابقة لـ الأهلي في الدوري المصري، حققت خلالهم القلعة الحمراء الانتصار في 6 مباريات وتعادل في 3 .



وكانت آخر مباراة لـ الأهلي تحت صافرة محمد الصباحى في الموسم الماضي أمام إنبي في لقاء انتهى للمارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.



بينما لعب الإنتاج الحربي 6 مباريات تحت صافرة الصباحى وانتصر 3 وتعادل مرتين وخسر مرة، حيث يعتبر آخر ظهور له أمام كتيبة مختار مختار في الماضي أمام المصري في لقاء انتهى بالتعادل بهدفين مقابل إثنين.



ويُدير محمد الصباحي مباراة الأهلي ويعاونه سمير جمال وأحمد نوفل، بينما يتولى محمد سلامة "ميدو" مهمة الحكم الرابع.



يُذكر أن الإنتاج قادم من فوز بثلاثية علي نادي مصر بثلاثة أهداف دون رد فى الدور الأول بينما تغلب الأهلى على سموحة بهدف دون رد لذلك ستكون مباراة صعبة على الفريقين.