الكويت تدرس الاستغناء عن 10% من العمالة الوافدة.. تفاصيل

قالت مصادر إن مجلس الوزراء الكويتي بصدد مناقشة دراسة حكومية، تستهدف "تكويت" عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع الخاص، ضمن جملة خطوات مرتقبة، خلال المرحلة المقبلة على صعيد ملف التوظيف، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.





ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن الخطة الحكومية تهدف إلى إحلال الوظائف التي تشغلها عمالة وافدة، ويمكن استبدال عمالة وطنية بها، وبموجبها سترفض طلبات التعيين الجديدة للوافدين في الوظائف، التي حددتها الدراسة، وتشمل عددًا كبيرًا من المسمّيات الإدارية؛ كالقانونيين والسكرتارية، وغيرهم.





وأوضحت المصادر أن تلك الخطوة من شأنها رفع المبالغ التي تدفعها الدولة لدعم العمالة إلى نحو مليار دينار، وأشارت إلى أن "التحرّكات الحكومية تسعى إلى خفض، من 130 ألفًا الى 150 ألف وافد، بنسبة تتراوح ما بين 8 و10% من إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص، البالغ عددها نحو 1.6 مليون".





وتقوم وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بمهمة التنسيق مع جهات عدة لإنهاء إستراتيجية جديدة لتنمية القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وفقا للصحيفة.









وأفادت العقيل بأن أجهزةً حكومية تعمل على هذه الإستراتيجية؛ لتعزيز فرص الكويتيين في الحصول على وظائف في القطاع الخاص.



