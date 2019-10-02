أمير توفيق يكشف عن تفاصيل مباراة الأهلي وريال مدريد

عقد وفد من الأهلى اجتماعًا مع بوتراجينيو مدير العلاقات الدولية بنادي ريال مدريد ورئيس الجامعة بمكتب الأخير وتطرق الاجتماع إلى إقامة مباراة ودية بين الأهلي والريال يتم تحديدها في وقت لاحق.





وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج اللعيب: "محمود الخطيب رئيس الأهلي يعطي لنا الفرصة والثقة لتوسعة إسم الأهلي في الخارج، وذلك ما نعمل عليه من خطط جديدة".





وأكمل أمير توفيق: "الفترة المقبلة نعمل لكي نرفع من قيمة الأهلي والعلامة التجارية ويكون قريبا من الأندية العالمية تسويقيًا".



