ليلى عبد المجيد: منع الأعلى للإعلام النشر في القضايا موضع التحقيق تنفيذ للقوانين

قالت ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة والإعلام جامعة القاهرة، إن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع تناول أى قضية موضع تحقيق ما هو إلا تنفيذ للقوانين ومواثيق شرف المهنة .





وأضافت ليلى عبد المجيد، فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن قانون الهيئة الوطنية للصحافة ينص على عدم تناول الصحفى للتحقيقات فى أى قضية تنظر أمام المحاكم لأن الإعلان عّن التحقيقات يجعلنا لا نصل للحقيقة، وأحيانًا يتم اتهام الناس بالباطل وقد يؤثر على الشهود أو يثير الرأى العام .





وأشارت ليلى عبد المجيد إلى أن بعض المواقع والقنوات تسعى لتحقيق نسب مشاهدة كبيرة لذلك يتناولون أى قضية بالصور والأسماء ، وهذا يرفضه المجتمع والقوانين فعندما تكون هناك جريمة، المتهمين أو الضحايا فيها من الأحداث؛ يجب ألا ننشر اسمائهم أو صورهم.



