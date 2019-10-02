أمير توفيق يكشف عن سبب تغيير لون زي الأهلي الاحتياطي

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن سبب تغيير لون قميص المارد الأحمر على لون غير مألوف على الجماهير الأهلاوية.





وكشف أمير توفيق عن سبب تغيير لون الطاقم الثاني للأهلي خلال تصريحات تليفزيونية: "نريد أن نقوم بعمل شىء جديد للجمهور، لأن الجماهير اعتادت على الطاقم الثاني باللون الأزرق فكان يجب تغييره، ونزيد من حركة بيعه".





وأضاف مدير التعاقدات بالنادي الأهلي،: "كل سنة سنقوم بتغير لون الطاقم الثاني والثالث وهذا يحدث في كل أندية العالم".





وظهر لاعبو الأحمر بالقميصين "الثاني" باللون الأسود و"الثالث" باللون اللبني الفاتح، ولم يعلن بعد عن القميص الأول للفريق.