دومينيك حوراني تثير الجدل بفستان جريء.. والجمهور: صدمتينا

شاركت المطربة دومينيك حوراني صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة جريئة ومثيرة ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.





وظهرت دومينيك حوراني بـ فستان فضي مكشوف الأكتاف والصدر، ويأخذ القصة قصيرة من الأمام والطويلة من الخلف، ومفتوح عند القدمين، وانتعلت حذاء ذات الكعب العالي باللون الفضي، وعلق أحد المتابعين قائلًا " صدمتينا".



