اخبار التوك شو.. التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن البطاقات.. تسريب جنسي لـ قائد مليشيات الإخوان الهارب بهجت صابر

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الثلاثاء، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:





قال أحمد كمال معاون وزير التموين، إنه بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وإعلانه عن تفهمه لطبيعة المشاكل المتعلقة تنقية بطاقات التموين، كان هناك تكليفات واضحة بسرعة البت في التظلمات.





وأضاف أحمد كمال في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه يتم النظر في كل التظلمات على مستوى مكاتب التموين على مستوى الجمهورية في أسبوعين على الأكثر.





وتابع أحمد كمال:" يتم صرف التموين وصرف الخبز ولا يتم سحب أو وقف البطاقة إلى أن يتم البت في التظلم، ولن يتم وقفها إلى أن يتم الفصل في التظلمات".





قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المحامي جمال عيد، في تصريحات لـ "دويتشه فيله" يحذر الحكومة من أن جميع الاحتمالات مفتوحة.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، مخاطبًا "جمال عيد"،: "انت مين حتى تحذر الحكومة، إنت شغال إيه، إنت بتاع حقوق إنسان مالك ومالك السياسة".





قال محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن الاجتماع الفني مع الجانب الإثيوبي ينعقد على مدار 4 أيام، وخلال الاجتماع السابق في القاهرة يوم 15 سبتمبر الماضي تم الاتفاق فيه على تشكيل لجنة فنية مستقلة مشكلة من مصر والسودان وإثيوبيا، وتنعقد لمدة 4 أيام وينتهي عملها يوم 3 أكتوبر.





وأضاف محمد السباعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أنه سيتم عقد اجتماع لوزراء شؤون الري في مصر والسودان وأثيوبيا وإقرار ما تم الاتفاق عليه بخصوص قواعد الملء وتشغيل سد النهضة طبقا للمقترحات المقدمة من الثلاث دول.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس النواب انتفض اليوم ضد الحكومة، موجهًا حديثه للحكومة، "والله بتحرجوا الرئيس".





وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، "والله في ناس ماعندهاش دخل 13 جنيه، وماتوفقش ليهم على صرف معاش تكافل وكرامة".





عرض الإعلامى وائل الإبراشي، تسريبا صوتيا جنسيا، للإخواني الهارب بهجت صابر قائد مليشيات الإخوان فى نيويورك.





وجاء فى التسريب المذاع ببرنامج كل يوم المذاع على قناة، " أون أى" مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن الإرهابي الهارب يتحدث في اشياء جنسية مع فتاة.





وجاء فى الفيديو : " فضح الازدواجية الأخلاقية المقيتة للإخوان"





عرض الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، تسريبا صوتيا للإخواني محمد سودان يتحدث إلى أحد عناصر التنظيم في تركيا، ويكشف ندم التنظيم على استخدام الهارب محمد علي.





وقال الإرهابي محمد سودان في التسجيل، "الإخوة في لندن مش مبسوطين خالص من اللي بيحصل، وكان هناك تسرع كبير من الإخوان وإحنا كنا شغالين كويس جدا وبنجمع في المعارضة، وقلت لكم من البداية بلاش نراهن على محمد علي، ورد عليه القيادي في تركيا "إحنا مينفعش نفوت فرصة زي دي والناس بدأت تتحرك".





فجرت الفنانة لقاء الخميسي، مفاجأة لكل جمهورها على الهواء، قائلة :" أنا هعمل فرقة غناء وهغني الفترة المقبلة".





وأضافت لقاء الخميسي في حوارها مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار":" أنا بغني من زمان جدا وأجلت قرار تكوين فرقة غنائية".





عرض الإعلامي أحمد موسى، تسريبا صوتيا، من دمياط، كان يدعو للتظاهر اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا.





وقال سيف محمود، مراسل قناة صدى البلد، إن هناك تخبطا غير عادي لدى أعضاء جماعة الإخوان، مشيرا إلى أنه كان هناك دعوة للنزول في مظاهرات اليوم في تمام الساعة 3 عصرا.





وأضاف ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن أعضاء الجماعة اتخذوا قرارا اليوم بنزول السيدات أولا، ليرصدوا ماذا سيحدث معهن، مشيرا إلى أن التسريب الصوتي به أكواد خاصة يفهمها أعضاء الجماعة.